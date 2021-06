Anticipazioni settimanali puntate Love Is In The Air da lunedì 14 a venerdì 18 giugno 2021 da non perdere. La nuova soap turca in onda su Canale 5 sta ottenendo ottimi ascolti, merito della complicata relazione tra Eda e Serkan e delle trame intricate che ruotano intorno al loro accordo di fidanzamento. Cosa succede nei prossimi episodi? Selin capisce che tra i due c'è qualcosa di strano e, a casa di Bolat, viene in possesso del famoso accordo stretto con Eda. Gelosa dell'ex fidanzato, pensa a un piano per metterlo in difficoltà.

Anticipazioni Love Is In The Air, nuove puntate settimanali 14-18 giugno

Eda e Serkan hanno stretto un patto per fingersi fidanzati, nonostante il loro primo incontro non sia stato dei migliori. Qualcosa però sta iniziando a cambiare, forse l'amore è davvero nell'aria. Eda, durante una lezione di nuoto, non perde tempo per far ingelosire Bolat. La sera stessa i finti fidanzatini devono ricevere Ferit e Selin, continuando con la loro farsa. A quel punto, Yldiz si rende conto che a casa si Serkan non c'è nulla che le appartenga.

Eda chiede così a Serkan di aiutarla con il piccolo trasloco, ma senza ottenere nulla. Ne segue un diverbio al quale assiste Piril. Non sapendo che altro fare e dovendo agire in fretta, Eda passa l'incarico a Figen.

Ayfer, vedendo tutto quel movimento sospetto, vuole saperne di più ma Melek riesce a trovare una scusa credibile per rimbalzare le sue insistenti domande.

Nel frattempo, Eda e Serkan fanno un giro al mercato e la giovane nota quanto il suo finto fidanzato sia a disagio in un ambiente così diverso da quelli che è solito frequentare.

Selin vuole vendicarsi di Serkan

Finalmente arriva la serata tanto attesa. Eda ha sistemato le sue cose a casa di Bolat per rendere credibile la loro convivenza e tutto sembra procedere nel verso giusto. A rovinare tutto e cambiare le carte in tavola sarà Selin, gelosa dell'ex fidanzato e pronta a metterlo in difficoltà anche nella sfera professionale.

Selin ha intuito che c'è qualcosa di strano nel fidanzamento di Eda e Bolat e così si mette a frugare nella sua casa. Cerca qui e cerca là, ecco che trova la prova chiave, ovvero l'accordo di fidanzamento di Serkan. A tramare contro Bolat è anche Kann, che pensa bene di spedire una foto del contratto a Fatma.

Eda e Serkan fanno il bagno insieme, anticipazioni Love Is In The Air

Serkan e Eda sono in un albergo per questioni di lavoro e il loro rapporto si fa sempre più stretto. Bolat ha un colloquio importante con Birol, mentre Eda fa amicizia con sua moglie. Mentre tutto sembra filare liscio, Kaan sfrutta a suo favore delle confidenze di Ferit per incastrare Serkan nel corso dell'importante cerimonia di premiazione.

Infine, nelle nuove puntate di Love Is In The Air che andranno in onda dal 14 al 18 giugno, Serkan e Eda si recheranno al Tempio di Apollo per vedere le stelle e, dopo aver passato la notte in quel luogo incantato, faranno il bagno insieme in una piscina naturale.