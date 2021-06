La nuova soap tv turca Love is in the air, sta conquistando il cuore dei telespettatori di Canale 5, pronti a scoprire come si evolverà la storia di Eda Yildiz e Serkan Bolat. La ragazza nelle prossime puntate, cadrà nella trappola di Kaan, il quale riuscirà a sottrarle un brevetto per un lampadario. Il tutto porterà ad una violenta lite tra Eda e Serkan, con quest'ultimo che le darà della ladra e metterà a serio rischio il loro fidanzamento, tanto da arrivare a cacciarla di casa.

Kaan riesce a sottrarre un brevetto a Eda

Nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, i fan intuiranno come sia forte la rivalità tra Serkan e Kaan.

Quest'ultimo non esiterà a sfruttare la giovane Melo per riuscire a carpire i segreti della Art Life. Per questo farà credere alla ragazza di essersi innamorato di lei e la inviterà a non dire nulla a Serkan della loro relazione. Melo, soggiogata dall'uomo, accetterà tale condizione e lo inviterà a pranzo a casa sua. Proprio nel medesimo giorno, Eda tornerà nella sua vecchia abitazione per farsi una doccia, lasciando per un attimo incustodita una cartellina. All'interno di essa ci sarà un brevetto per un nuovo lampadario della Art Life. Kaan non perderà tempo e, senza farsi notare, riuscirà a fotografare l'oggetto, consegnandolo poi ai suoi uomini, raccomandando loro di darlo uscire sul mercato il prima possibile.

Serkan accusa Eda di essere una ladra e la caccia di casa

Kaan dunque ruberà il brevetto alla ditta di Serkan e riuscirà a metterlo su mercato in tempi rapidissimi. Il perfido imprenditore avviserà poi Engin dicendogli che una creazione simile a quella della Art Life sarà già stata messa in vendita nei negozi. Sarà così che anche Serkan verrà a sapere che qualcuno ha passato la loro creazione alla concorrenza e subito accuserà Eda di essere una ladra.

Bolat infatti, riterrà la sua finta fidanzata responsabile dell'accaduto, visto che lei era l'unica ad avere una copia del disegno del lampadario. Eda negherà ogni coinvolgimento ma Serkan non vorrà sentire ragioni e sarà infuriato con lei, arrivando a cacciarla di casa di fronte a Engin, Piril e altri dipendenti.

Il fidanzamento di Eda e Serkan è a rischio

Nel corso delle prossime puntate di Love is in the air, Serkan giustificherà la sua rabbia con il fatto che la ragazza negli ultimi giorni si era mostrata fredda con lui. In effetti Eda, si stava allontanando da Bolat, dopo essersi resa conto di essere innamorata di lui. Un fato questo, a conoscenza solo di Ceren, l'unica a sapere la verità sul finto fidanzamento. Con il prosieguo delle puntate, Eda cercherà di restituire l'anello di fidanzamento a Serkan, il quale però non ne vorrà sapere. Intanto alla Art Life si diffonderà la notizia della lite tra i due fidanzati e questo renderà felice Selin. Quest'ultima dovrà anche scoprire chi sia stato realmente a passare il disegno del brevetto alla concorrenza. Intanto Ferit, il promesso sposo di Selin, intuirà che la sua fidanzata non ha mai dimenticato del tutto Serkan e cercherà di mettere pace tra Bolat e Eda.