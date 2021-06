Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Eda, Serkan, Selin e Ferit si ritroveranno nella baita della famiglia Bolat per sottoporsi a vicenda le possibili domande che potrebbe fargli il giornalista durante l'intervista. A fine giornata, però, tutti trarranno le somme di ciò che hanno vissuto e per qualcuno ci saranno in serbo anche dei misunderstanding.

Eda chiede a Serkan se è ancora innamorato di Selin

Eda e Serkan si ritroveranno davanti al camino e l'architetto chiederà alla ragazza perché continua a spingerlo verso Selin: ha come la sensazione che voglia convincerlo del fatto che sia ancora innamorato di lei.

La domanda che le porgerà sarà semplice: secondo lei, lui potrebbe essere veramente felice se ritornasse con la sua ex?

La risposta di Eda sarà ancora più semplice: ma non è quello che vuole visto che il contratto è stato stipulato proprio per farlo tornare con Selin? Ma soprattutto Eda vorrà sapere se Serkan è ancora innamorato della sua ex, ma a questa domanda non arriverà una risposta.

Ferit chiede a Eda di non svelare il segreto sul contratto dato alla stampa

A ogni modo, successivamente, saranno Eda e Ferit ad avere un confronto. La ragazza vorrà capire come sia riuscito a convincere Selin a sposarsi così presto e lui dirà di averla convinta dicendole che con Serkan non avrebbe più avuto una possibilità, visto che non sarebbe stato disposto a rinunciare a Eda.

In più Ferit continuerà a chiedere a Eda di mantenere il segreto in merito al contratto finito nelle mani della stampa a causa sua e delle bugie dette da Selin. Eda la rassicurerà dicendogli che con lei può stare in una botte di ferro, ma manterrà questo segreto soprattutto per il bene di Serkan: non vuole che rimanga sconvolto da tale rivelazione.

Anche Serkan rimarrà da solo con Selin e quest'ultima con lui andrà dritta al sodo: perché continua a cercare d'impedirle di sposare Ferit? Le risponderà che non si fida di lui e che lo vede come un uomo troppo ambizioso e tutto ciò lo porta a pensare che non sia la persona giusta per lei. Ovviamente le confermerà che, anche se dovessero convolare a nozze, Ferit può benissimo scordarsi di entrare a far parte della holding del padre.

Selin illusa: crede che Serkan la ami ancora

Una discussione che prenderà una brutta piega, così Selin deciderà di andarsene, ma proprio in quel momento Serkan riceverà una telefonata da parte di Engin, che la donna di nascosto ascolterà. L'amico dell'architetto, infatti, sarà in preda a un dilemma amoroso: scegliere una donna tra Pırıl e Ceren.

Il discorso, però, cadrà su Serkan, infatti Engin gli consiglierà di seguire il suo cuore e di abbandonarsi tra le braccia di Eda. Lui gli confermerà di aver parlato con la ragazza e di aver capito che non vuole stare con lui, forse perché le ha spezzato il cuore troppe volte. Serkan però, nella sua telefonata, non nominerà direttamente il nome di Eda, così Selin s'illuderà che il suo ex la ami ancora. Come andrà a finire questa intricata vicenda amorosa?