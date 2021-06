Nelle prossime puntate di Love is in the air, in onda su Canale 5, Eda e Serkan si ritroveranno, con la serenità di poter stare insieme per un po', visto che il matrimonio tra Selin e Ferit si terrà tra 44 giorni. La coppia di prossimi sposi, però, li fregherà: infatti giungeranno negli uffici della Art Life e annunceranno a Eda e Serkan che si sposeranno tra una settimana. Il matrimonio si svolgerà dopo un viaggio che la coppia farà in Italia e il giorno prima delle nozze torneranno a Istanbul per la celebrazione.

Serkan sconvolto dalle nozze di Selin e Ferit

Serkan rimarrà sconvolto da tale notizia, ma non perché dovrà formalmente dire addio a Selin, ma perché con il suo matrimonio scatterà la fine del contratto con Eda. Non riuscendo a esprimere al meglio i suoi sentimenti se la prenderà anche con quest'ultima, dicendole che probabilmente sarà felice di allontanarsi definitivamente da lui. Eda, però, capirà tutto, infatti gli dirà perché lui trova così difficile dire a una donna "ho bisogno di te". A ogni modo lui non vorrà vedere Ferit nella holding di famiglia, così chiederà a Eda di convincere Selin a non partire per l'Italia.

Eda, allora, andrà a chiedere una mano ad Aydan: secondo la "suocera" per riuscire a far ingelosire Selin deve essere impeccabile su tutto, così l'aiuterà e la farà diventare una "nuova Eda", a partire dal look.

La ragazza arriverà negli uffici della holding di Alptekin in una nuova veste, che lascerà stupefatto Serkan. Quest'ultimo, intanto, si recherà lì per parlare con il padre e per dirgli che non vuole Ferit in azienda, visto che è un partner di Kaan, ma Alptekin non sarà molto propenso a dar retta al figlio.

Ceren parla del contratto di Eda e Serkan a Engin

Eda e Serkan, però, si ritroveranno ad avere un altro problema a causa di Ceren. Quest'ultima, infatti, sarà molto arrabbiata con Engin, questo perché le ha chiesto di aiutarlo a organizzare una cena romantica per Pırıl, ma quando si è reso che anche Ceren prova qualcosa per lui, ha abbandonato la sua casa per scappare da Serkan e ha lasciato Ceren e Pırıl da sole.

Arrabbiata andrà nell'ufficio dell'Art Life per prendere dei documenti, ma durante una discussione lo paragonerà a Serkan, dicendogli se anche lui sta giocando ai "promessi sposi" come il suo amico sta facendo con Eda. Ormai sarà troppo tardi per rimediare all'errore fatto e Ceren si ritroverà costretta a dire a Eda che ha svelato a Engin la faccenda riguardante il loro contratto. Come prenderà Serkan la notizia?

Serkan propone a Selin un contratto prematrimoniale per Ferit

Intanto Serkan proporrà a Selin una sorta di contratto prematrimoniale da far firmare a Ferit: grazie a questo documento Ferit continuerà a essere solamente un consulente della holding e non potrà mettere mano nelle azioni di Selin.

Quest'ultima, ovviamente, non prenderà bene la proposta, allora Eda, per cercare di convincerla, le dirà che anche lei ha firmato un contratto prematrimoniale, perché pure lei e Serkan sono prossimi al matrimonio. Ovviamente non è vero, ma la notizia lascerà Selin di stucco.