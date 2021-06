La nuova serie televisiva di origini turche Love is in the air (Sen Cal Kapimi) va in onda dal lunedì al venerdì.

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo il 4 giugno 2021, al centro della scena ci saranno Eda Yildiz (Hande Erçel) e Aydan Bolat (Neslihan Yeldan): la riunione di famiglia prima delle nozze della sorella di Serkan (Kerem Bürsin) non andrà particolarmente bene.

La madre del ricco imprenditore dimostrerà subito di non vedere di buon occhio la studentessa, poiché si domanderà come mai suo figlio si sia innamorato di una ragazza così semplice.

Dopo essere stata sminuita e stanca di mentire, Eda tranquillizzerà Aydan dicendole chiaramente di non avere alcuna storia d’amore con suo figlio, poiché si tratta solo di una farsa per consentire allo stesso di tornare con la sua ex fidanzata Selin Atakan (Bige Önal), in procinto di convolare a nozze con la nuova fiamma Ferit Şimşek (Çağrı Çıtanak).

Anticipazioni Love is in the air, del 4 giugno: Eda dice alla signora Aydan di non avere alcuna storia d’amore con suo figlio

Nella quinta puntata della commedia romantica estiva in programmazione su Canale 5 venerdì 4 giugno 2021 a partire dalle ore 15:30 circa, Eda finalmente farà la conoscenza dei familiari del suo finto fidanzato Serkan, soprattutto di Aydan, la madre del ricco imprenditore.

La signora Bolat e la giovane studentessa sin dal primo istante dimostreranno di non piacersi a vicenda: purtroppo Yildiz, stanca di essere sottoposta a una specie di interrogatorio da parte di Aydan, finirà per confessarle che in realtà lei e suo figlio non stanno insieme.

Serkan acquista un anello per Yildiz, la signora Bolat deve organizzare la festa di fidanzamento del figlio

In seguito Serkan, sapendo che la sua ex fidanzata Selin è attenta a ogni minimo dettaglio, chiederà a Eda di iniziare a indossare un anello.

Mentre Bolat rimarrà nel suo ufficio, Yildiz si recherà da un gioielliere e sceglierà un semplice anello, per la precisione il più economico in vendita: la scelta della fanciulla non piacerà per niente al ricco imprenditore.

A questo punto Serkan, dopo essersi recato insieme a Eda in una gioielleria di lusso, acquisterà per lei un anello particolare a forma di fiore: in tale circostanza la fanciulla sottolineerà a Bolat che riavrà il particolare gioiello che ha pagato con la sua carta di credito, quando il loro accordo sarà terminato.

Infine Serkan farà entrare nuovamente in crisi sia madre, quando le chiederà di organizzare la festa in cui dovrà ufficializzare la sua relazione sentimentale con Eda, dandole a disposizione soltanto 24 ore di tempo per mettere in piedi l'evento.