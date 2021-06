Sta già regalando delle vicende avvincenti ai telespettatori italiani il nuovo sceneggiato turco Mr Wrong - Lezioni d’amore, arrivato su Canale 5 dopo la conclusione della soap opera DayDreamer - le ali del sogno.

Gli spoiler riguardanti ciò che succederà nella puntata in programmazione martedì 8 giugno 2021, raccontano che Ozgur Atasoy (Can Yaman) inizierà a mostrare un lato tenero del suo carattere quando rientrerà a casa e troverà Ezgi Inal (Ozge Gurel) addormentata davanti alla sua porta.

In particolare l'imprenditore, dopo aver cambiato i vestiti bagnati alla fanciulla e aver appreso che ha la febbre, rimarrà al suo fianco tutta la notte sino a quando si assicurerà che la sua temperatura corporea sarà scesa.

Mr Wrong, spoiler dell’8 giugno: Ezgi si sfoga con la cugina Cansu

Nel corso dell’episodio che verrà trasmesso sulla rete ammiraglia Mediaset martedì 8 giugno 2021, Ezgi non manterrà la parola data a Ozgur: l’organizzatrice di eventi si rifiuterà di accompagnare il ricco imprenditore alle nozze della sorella, ignorando il fatto di essere stata assunta a lavorare come PR proprio nel bar-ristorante dello stesso.

Le anticipazioni dicono che Atasoy, convinto che Ezgi lo stia seguendo, non ci penserà due volte a non accettarla come dipendente nella sua attività, nonostante fosse stata assunta a sua insaputa dal suo socio Ozan (Serkay Tütüncü) come responsabile delle pubbliche relazioni e degli eventi.

A questo punto la ragazza si farà confortare dalla cugina Cansu (Fatma Toptaş), facendole visita in ospedale: in tale circostanza però Ezgi vedrà il suo ex fidanzato Soner (Wrong Taygun) in compagnia della donna con cui l’ha tradita. In particolare i due usciranno dallo studio del dottor Serdar (Sarp Can Köroglu).

Poi Inal si recherà nella caffetteria della struttura ospedaliera con la cugina e si renderà conto che la nuova fiamma del suo ex è incinta: Ezgi non riuscirà a trattenere le sue lacrime.

Inal va nell’abitazione di Ozgur dopo essersi ubriacata

Ezgi in preda allo sconforto totale troverà consolazione nell’alcool, dopodiché busserà alla porta di Ozgur per dirgli che aveva ragione, ma l'uomo sarà assente: completamente fuori controllo, la ragazza non riuscirà a trovare le chiavi di casa e finirà pure per rimettere.

Il ricco imprenditore, quando tornerà a casa in compagnia di una donna, non ci penserà due volte ad accogliere Ezgi nella sua abitazione prendendosi cura di lei.

Il giorno seguente Inal riceverà a sorpresa la visita delle sue amiche, le quali noteranno che avrà indosso un indumento da uomo al posto del pigiama.