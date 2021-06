Il 6 giugno andrà in onda una nuova puntata di Tempesta d'amore. Ci saranno numerosi cambiamenti e i personaggi dovranno confrontarsi con eventi sempre più complessi. Nonostante si avvicini il finale della sedicesima stagione, questa TV Soap avrà ancora molto da raccontare all'affezionatissimo pubblico.

In particolare, le anticipazioni si concentreranno sui tentativi di Selina e Cornelia di realizzare la sorpresa per Tim e Franzi. Il loro impegno verrà ripagato, ma un errore di Cornelia potrebbe mandare tutto all'aria. Tim, nel frattempo, si metterà alla ricerca di una sorgente per assecondare i desideri di Franzi, e Alfons farà una proposta a Vanessa per cercare di distrarla dalla sua situazione.

Tempesta d'amore, spoiler del 6 giugno: Alfons proverà a distrarre Vanessa

Nella puntata del 6 giugno, che verrà trasmessa su Rete 4 alle 19:35, Alfons e Hildegard saranno molto preoccupati per la salute di Vanessa. La ragazza, infatti, dopo l'infausta diagnosi, sarà costretta a rinunciare ai suoi allenamenti. I due, ormai affezionatissimi alla giovane, rinunceranno alla loro vacanza pur di starle accanto e di darle supporto morale.

Alfons, inoltre, per cercare di distrarla, sarà disposto ad abbandonare la gara e a cederle il suo posto. Vanessa, però, si mostrerà restia ad accettare l'offerta e preferirà rifiutare. Sarà la sua risposta definitiva?

Trame del 6 giugno di Tempesta d'amore: Selina darà il suo aiuto a Cornelia

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Robert non potrà mantenere la parola data a Cornelia. Infatti, anche se desidererà aiutarla a organizzare la sorpresa per Franzi, dovrà prendere il posto di Hildegard in cucina. A questo punto, Selina riterrà opportuno intervenire e dare il suo contributo.

Le due donne, così, si dedicheranno alla realizzazione dei draghi per Tim. Non sarà un'impresa facile, ma si impegneranno al massimo per fare un buon lavoro.

Per assicurarsi che tutto vada nel modo giusto, Selina e Cornelia testeranno il buon funzionamento della loro creazione, Purtroppo Cornelia, a causa di una distrazione, commetterà un errore che rischierà di compromettere tutti i loro sforzi.

Tim andrà alla ricerca di una sorgente magica

Nell'episodio del 6 giugno di Tempesta d'amore, zia Margit avrà una rivelazione molto importante da fare a Tim. Ella gli dirà che, secondo le antiche tradizioni di famiglia, lo sposo, prima delle nozze, dovrebbe immergere un fazzoletto di pizzo in una sorgente. Questo gesto, però, rappresenterà per Tim solo una perdita di tempo e così non lo prenderà in considerazione. Franzi, al contrario, vorrebbe che la tradizione venisse rispettata.

A questo punto, il futuro sposo acconsentirà a realizzare il desiderio di Franzi e partirà per cercare la misteriosa sorgente.

Nel frattempo, Maja non sarà ancora pronta ad affrontare i suoi sentimenti per Florian. Si renderà conto di provare qualcosa di intenso per lui, ma la paura la spingerà ad allontanarsi.

Florian si renderà subito conto del cambiamento avvenuto nel loro rapporto e le chiederà spiegazioni.