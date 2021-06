Non smettono di tenere con il fiato sospeso i telespettatori italiani, le vicende della soap opera iberica Una vita. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo prossimamente, mentre Maite Zaldua (Ylenia Baglietto) si troverà dietro le sbarre del carcere con una falsa accusa, Ildefonso Cortes (Cisco Lara) coglierà l’occasione al volo per dire a Camino Pasamar (Aria Bedmar) di voler diventare suo marito.

Una vita, trame: Camino accusa la madre Felicia di essere la responsabile dell’arresto di Maite

Nelle prossime puntate dello sceneggiato in onda su Canale 5 tra qualche settimana, Felicia (Susana Soleto) apprenderà tramite Liberto (Jorge Pobes) che sua figlia Camino ha una relazione sentimentale con Maite.

La ristoratrice su tutte le furie oltre a impedire alla consanguinea di uscire di casa, la costringerà a frequentare Ildefonso Cortes. Il giorno delle nozze di Felipe (Marc Parejo) e Genoveva (Clara Garrido), la giovane Camino proprio nell’istante in cui sarà in procinto di recarsi in chiesa con la madre e il fratello Emilio (José Pastor) assisterà all’arresto inaspettato della sua amata Zaldua, che finirà in prigione con l’accusa di avere delle relazioni proibite.

Camino punterà subito il dito contro la donna che l’ha messa al mondo, che si difenderà negando si essere coinvolta con la faccenda. Dopo alcuni giorni la giovane Pasamar con l’aiuto di Liberto apprenderà che a denunciare la pittrice è stata una lavandaia, che avrà modo di incontrare personalmente: Camino non riuscirà a credere per niente che la sua amata abbia corteggiato la figlia della persona che le ha fatto fare i conti con la giustizia.

La giovane Pasamar architetta un piano per far scagionare Zaldua, il ritorno di Susana e Armando

A questo punto la figlia di Felicia per merito dell’intervento di Liberto riuscirà a ottenere il permesso per poter fare visita in carcere a Maite: quest’ultima assicurerà alla sua amata di non aver sedotto nessuna ragazza. In seguito la situazione si complicherà ancora di più, quando Camino riceverà una proposta inaspettata da parte di Ildefonso, che dopo averle dato un anello le dirà di volerla sposare: la fanciulla si prenderà del tempo per rispondere, ma terrà lo stesso con sé il gioiello con l’obiettivo di darlo alla lavandaia per dire ai poliziotti di aver raccontato delle menzogne su Zaldua.

La giovane Pasamar continuerà a portare avanti il suo piano per poter riabbracciare l’insegnante di pittura, anche quando suo fratello Emilio le dirà che Ildefonso potrebbe non reagire bene qualora lei non dovesse restituirgli l’anello. Infine ad Acacias 38 faranno ritorno Susana (Amparo Fernandez) e Armando (Antonio Lozano): quest'ultimo ovviamente non sarà ancora a conoscenza dell’arresto della nipote Maite.