Nelle prossime puntate di Love is in the air in onda su Canale 5, Serkan sarà sempre più convinto che Eda presto possa uscire dalla sua vita. La ragazza, però, ha una fan dalla sua parte, Seyfi, che vorrà dimostrare all'architetto quanto in realtà Eda sia importante per lui. Così gli farà vedere il video che mostra come Aydan sia riuscita a sconfiggere l'agorafobia grazie a Eda.

Aydan suggerisce a Serkan di avvicinarsi a Selin

Dopo la notte trascorsa in baita, in cui Ayfer ha scoperto che Eda ha dormito nello stesso letto di Serkan tramite una videochiamata che Fifi ha fatto alla ragazza, le cose tra i due non saranno cambiate un granché.

Eda sarà sempre più convinta di non voler più vedere Serkan. Per il bene della sua amica Melo accetterà di lavorare con lui al progetto dell'hotel ecologico, ma lo farà solo per 24 ore. Dopodiché il loro rapporto si potrà dire concluso.

Intanto in città Aydan attenderà il figlio con delle notizie davvero succulenti: Selin e Ferit si sono lasciati. Visto che l'obiettivo di Serkan è sempre stato quello di fingere di stare con Eda per riavere nuovamente la sua ex tra le sue braccia, forse per mamma Bolat sarebbe arrivato il giusto momento per parlarle. Serkan, però, non vorrà ancora farlo, in quanto avrà prima altre questioni da risolvere. Intanto ad Aydan sorgerà un dubbio: il figlio sta con Eda per finta o sta iniziando a piacergli sul serio?

Aydan prova a varcare la soglia del cancello insieme a Serkan

Se Aydan cercherà di spingere Serkan tra le braccia di Selin, Seyfi farà parte della "tifoseria avversaria". Infatti a lui Eda inizierà a piacere, così deciderà di far vedere all'architetto un filmato molto importante. Gli porterà un tablet in cui avrà modo di vedere il video in cui Eda è riuscita a far sconfiggere ad Aydan la sua agorafobia, facendola uscire dal cancello di casa.

Il ragazzo, commosso per tale miglioramento, deciderà di parlare con la madre. Mamma e figlio si perderanno in un tenero abbraccio e Serkan le chiederà se è riuscita a varcare nuovamente la soglia del cancello, ma lei risponderà di averci provato e di non esserci riuscita. Le domanderà se vuole nuovamente provarci con lui al suo fianco e la madre gli risponderà di volerlo davvero.

Nel buio della notte si recheranno davanti al cancello. Serkan lo aprirà, tenderà le mani alla madre e proverà a farle varcare la soglia, ma Aydan non se la sentirà e non vorrà nemmeno che Alptekin venga a conoscenza dei suoi miglioramenti. A ogni modo Serkan le dirà che lui è sempre li per lei e che anche suo fratello sarebbe orgoglioso dei progressi che ha fatto. La scena sarà molto commovente e madre e figlio si consoleranno a vicenda con un tenero abbraccio.