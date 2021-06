Nuovi avvenimenti caratterizzeranno la puntata di Love is in the air in programma lunedì 21 giugno sui teleschermi di Canale 5. Gli spoiler della serie tv con Kerem Bursin e Hande Ercel raccontano che Selin metterà a disagio Eda Yildiz nel bel mezzo di un incontro con la stampa. Serkan Bolat, invece, dimostrerà di nascondere un segreto riguardante la sua vita.

Anticipazioni Love is in the air: puntata di lunedì 21 giugno

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti la nuova puntata che i fan avranno modo di vedere lunedì 21 giugno dalle ore 15:30 dopo Mr Wrong annunciano grandi colpi di scena.

In dettaglio, Selin sarà in preda alla gelosia dopo aver trovato prove che dimostrano la finta convivenza tra Serkan e Eda. Il finto contratto, ritrovato sullo scrittoio, finirà nelle mani di Kaan grazie alla complicità inconsapevole di Ferit.

Intanto, la notizia del contratto sarà ormai sulla bocca di tutti, tanto da avere delle inevitabili conseguenze. A tal proposito, Serkan si troverà con il suo team ad Antalya per ricevere un premio. Purtroppo la novità sull'accordo stipulato tra lui ed Eda giungerà alle orecchie dei paparazzi che si presenteranno all'evento.

Selin mette in imbarazzo Eda con i giornalisti

Nel corso della puntata del 21 giugno di Sel Can Kapini, Selin apparirà molto preoccupata, tanto da chiedere ad Eda di parlare ai giornalisti.

Una situazione che metterà in imbarazzo la fioraia, che non si sentirà all'altezza di affrontare questa circostanza alquanto delicata. Tuttavia, Yildiz non si farà intimidire dagli inconvenienti. La giovane, infatti, deciderà di affrontare i giornalisti di petto ma qualcuno glielo impedirà.

Infatti Serkan giungerà appena in tempo per impedire che la fidanzata parli con i paparazzi durante l'evento.

Il giovane Bolat trascinerà Eda su una barca e così i due ragazzi si accingeranno a rientrare ad Istanbul.

Serkan non lavora mai il 19 agosto

Una volta a casa, Eda spererà che tutto ritorni alla normalità mentre Serkan farà perdere le proprie tracce in occasione del 19 agosto. In questo modo, la fioraia scoprirà che l'imprenditore non lavora mai in quel giorno, infatti lo attenderà inutilmente a casa per essere accompagna all'Art Life.

Allo stesso tempo in ufficio, Friket chiederà ad Eda di occuparsi di alcune richieste bizzarre avanzate da una famosa cantante, che la sua consorte ha invitato ad una festa. La fioraia, a questo punto, chiederà l'aiuto di Piril ed Engin per fronteggiare questo impegno alquanto gravoso. Alla fine, i due amici cercheranno di far desistere Yildz dall'accettare l'incarico di Friket.