Arrivano le anticipazioni settimanali della soap turca Love is in the air, che narra la tormentata storia d'amore fra i due protagonisti Eda e Serkan. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 14 al 18 giugno 2021, tutti i giorni su Canale 5 dalle 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui piani orditi da Selin per provare che il fidanzamento di Serkan ed Eda non è reale, sulla fine della frequentazione fra Kaan e Melò e sul viaggio che Serkan ed Eda faranno ad Antalya per lavoro.

Kaan chiude con Melò

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che Selin farà assumere Ferit come consulente aziendale nella speranza di infastidire ancora di più Serkan. Nel corso di una lezione di nuoto, Eda farà ingelosire il suo fidanzato per poi rientrare insieme a lui in ufficio giusto in tempo per organizzarsi prima dell'arrivo degli ospiti. Il giorno dopo, Eda vorrebbe portare alcune delle sue cose a casa di Serkan in modo che Selin non si renda conto che il loro fidanzamento è finto. Il dirigente si rifiuterà di accompagnarla perché troppo indaffarato, facendola arrabbiare. Piril si accorgerà del diverbio della coppia e lo comunicherà con soddisfazione ad Aydan. Dopo aver litigato con il fidanzato, Eda incaricherà Figen di andare a prendere alcune delle sue cose.

A quel punto, la giovane insieme ad Erdem e Melek si metteranno all'opera ma verranno intercettate da Ayfer che gli chiederà spiegazioni. Non sapendo cosa dire, le giovani giustificheranno gli scatoloni facendo credere alla donna che parteciperanno ad un evento di beneficenza. Giunti a casa di Serkan, le ragazze verranno accolte da Aydan che le aiuterà a dare all'appartamento del figlio quel tocco femminile che gli manca.

Engin e Piril si avvicinano

Eda porterà Serkan a fare la spesa al mercato, rendendosi conto che il giovane non c'era mai stato in trent'anni di vita. Rientrati a casa la coppia si preparerà ad accogliere al meglio i loro ospiti, Selin e Ferit. A causa di un disguido con la scatola dei vestiti, Eda chiederà aiuto a Melò che in quel momento è in compagnia di Kaan.

Quest'ultimo, non essendo realmente interessato a Melò, approfitterà dell'occasione per lasciarla, asserendo di non poter stare con lei perché la sua amica è la fidanzata del suo acerrimo nemico.

Nel corso della cena, Selin farà di tutto per trovare a casa di Serkan le prove che il suo fidanzamento con Eda è finto perché con lei non aveva mai voluto andare a convivere. Cercando in giro, la giovane troverà per caso l'accordo di fidanzamento della coppia che per una serie di coincidenze finirà prima nelle mani di Ferit e poi in quelle di Kaan. Il giorno dopo, Serkan, Eda, Ferit, Selin, Engin e Piril partiranno tutti insieme alla volta di Antalya per presenziare ad una premiazione e per concludere l'affare del golf resort.

Nel frattempo, Kaan continuerà a ideare piani per distruggere Serkan, ingannando anche Melek. Serkan organizzerà un incontro con i coniugi Birol senza sapere che i due hanno intenzione di divorziare. Nel frattempo, Engin e Piril balleranno insieme, dando l'impressione che stia nascendo qualcosa fra di loro. Eda e Serkan trascorreranno diverso tempo insieme a vedere le stelle cadenti al tempio di Apollo.