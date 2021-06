Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca Mr Wrong - Lezioni d'amore, che narra le vicissitudini amorose dei due protagonisti Ezgi e Ozgur. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 14 al 18 giugno 2021, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla liberazione di Ozgur ed Ezgi, sulla partecipazione a sorpresa di Serdan al matrimonio di Ebru, sull'invidia che Gizem prova nei confronti di Ezgi e sulla gelosia di quest'ultima per Yesim.

Serdan è uno degli invitati del matrimonio

Le anticipazioni di Mr Wrong - Lezioni d'amore ci segnalano che le famiglie e gli amici di Ezgi ed Ozgur si renderanno conto della loro assenza e chiameranno la polizia per cercarli. Dopo una serie di eventi, i due giovani riusciranno a fuggire dai loro sequestratori, mentre la polizia arresterà i narcotrafficanti. Ritornati a casa, Ezgi si impegnerà ad organizzare al meglio la cerimonia dell'Henne per Ebru. Dopo essere diventati amici, Ozgur, Ezgi, Cansu, Deniz, Levet e Ozan organizzeranno una gita in barca prima di recarsi tutti insieme al matrimonio di Ebru. La gita, però, non avrà mai luogo a causa dell'arrivo imprevisto di Serdan, anche lui ospite del matrimonio.

Al banchetto di nozze, Serdan si presenterà in compagnia di sua sorella Yesim, la giornalista che, tempo addietro, scrisse l'articolo "L'uomo sbagliato" in cui parlava male di Ozgur.

Ozgur porta Yesim a casa

Dopo aver intuito che Serdan potrebbe essere ancora innamorato di Ezgi, Sevim e Nevin faranno di tutto per far sì che Ozgur ed Ezgi si fidanzino ufficialmente.

A quel punto, la coppia farà finta di litigare per gelosia davanti a tutti, in modo da far credere ai loro famigliari che la loro unione non è così idilliaca come sembra. Rientrati a Istanbul, la coppia si recherà insieme al lavoro, scatenando la gelosia di Gizem che chiederà informazioni in giro per sapere se Ezgi è fidanzata o no.

In cucina, Ozgur darà alcuni consigli a Ozan su come conquistare Deniz senza sapere che quest'ultima, nel frattempo, è arrivata al ristorante per pranzare insieme alla sua vicina di casa.

Dopo aver visto Ozgur parlare con Yesim, Ezgi accetterà di cenare insieme ad Serdan. Poco prima di uscire, però, la giovane sarà costretta a cambiare i suoi piani per la serata a causa dell'arrivo imprevisto di sua madre. Convinto che la sua vicina di casa sia uscita a cena col dottore, Ozgur inviterà a casa sua Yesim. Cercando di spingere suo figlio a sposarsi al più presto, la madre di Ozgur gli combinerà un incontro con una ragazza del paese di sua conoscenza. Essendo invidiosa della posizione di Ezgi nel ristorante, Gizem si offrirà di aiutare Serdan a riconquistare la sua ex fidanzata.