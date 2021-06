Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera turca Love is in the air, meglio conosciuta in patria col titolo di "Sen Cal Kapimi". Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 7 all'11 giugno 2021 su Canale 5, tutti i pomeriggi a partire dalle ore 15:30.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla finta festa di fidanzamento di Serkan ed Eda, sul piano creato dall'imprenditore per sabotare Kaan, sul licenziamento di Melo e sui dubbi di Eda sul suo fidanzato.

Eda risolve i problemi dell'Art Life

Le anticipazioni di Love is in the air ci segnalano che l'Art Life si troverà in grosse difficoltà quando uno degli alberghi che sta gestendo non otterrà la designazione di albergo ecologico. A risolvere la situazione ci penserà Eda che consiglierà, agli esperti dell'agenzia, di aggiungere piante e alberi attorno all'hotel. In questo modo l'Art Life potrà preparare il progetto da presentare al signor Fikret la sera del giorno dopo. Invitato a cena dalla zia di Eda, Ayfer, Serkan approfitterà dell'occasione per annunciare che il giorno dopo ci sarà la sua festa di fidanzamento.

La finta festa di fidanzamento si svolgerà come previsto, riservando ad Eda e Serkan diversi momenti di difficoltà.

La giovane, infatti, dovrà fare i conti con l'altezzosità di alcuni ospiti che la tratteranno come una persona di ceto sociale inferiore. Serkan, invece, perderà un importante progetto lavorativo a favore di Kaan per poi rendersi conto che suo padre non si è presentato alla festa. Nel frattempo, Selin inizierà a capire che, fra Eda e Serkan, sta nascendo qualcosa, insospettendosi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Engin farà amicizia con Ceren senza sapere che quest'ultima sta partecipando alla festa insieme a Figen e Melek per difendere Eda.

Serkan tratta male Eda

Dopo il fiasco della festa di fidanzamento, Eda si convincerà che Serkan è soltanto un robot senza anima per poi cambiare idea a fine serata quando rimarrà da sola con lui a contemplare il cielo stellato.

In quell'occasione, il giovane si mostrerà più dolce di quanto lei si sarebbe mai aspettata. Il giorno seguente, però, l'imprenditore tratterà di nuovo male Eda in ufficio nel tentativo di allontanarla da sé. Il comportamento del giovane farà arrabbiare anche Fifi che non gradirà affatto il modo in cui lui tratta la fidanzata davanti agli altri. Nel frattempo, Selin racconterà ad Aydan che Eda e Serkan vogliono andare a convivere insieme, facendola arrabbiare con il figlio per non essere stata informata prima. Kaan si recherà nel negozio in cui lavora Melo, riuscendo a conquistarla. Più tardi, però, la ragazza verrà licenziata per aver usato impropriamente i campioni di profumo che erano a disposizione esclusiva dei clienti.

Dopo aver trattato male Eda, Serkan le chiederà di fare una passeggiata insieme per chiarirsi.

Grazie ad un abile piano, Serkan farà in modo che Kaan vinca l'appalto per la Bodrum, favorendo in questo modo la bancarotta della sua azienda. Eda insieme al fidanzato saranno costretti a mettere in scena un siparietto romantico per far si che Melek, Ceren e Figen credano che loro si siano recati al ristorante per un appuntamento galante.