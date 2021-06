La nuova serie televisiva turca Love is in the air (il cui titolo originale è Sen Çal Kapımı) continua a occupare il daytime di Canale 5. Nel corso degli episodi che verranno trasmessi sul piccolo schermo dal 5 al 9 luglio 2021, Serkan Bolat quando Eda Yildiz gli dirà di non volerlo più vedere, la ammanetterà e la porterà con sé nello chalet di famiglia.

Dagli spoiler si evince che la donna non nasconderà di essere rimasta delusa dall’architetto poiché si aspettava di ricevere delle scuse, inoltre si vedrà costretta a dormire con lui a causa della pioggia.

Spoiler Love is in the air, dal 5 al 9/7: Eda delusa da Serkan

Non deluderanno di certo i telespettatori italiani le puntate in onda da lunedì 5 a venerdì 9 luglio 2021: Serkan farà sapere a Engin che a impossessarsi del disegno del lampadario è stato Kaan. Bolat sarà deciso a farla pagare al suo rivale e vorrà acquistare la società dello stesso, per riprendersi il progetto del green hotel: il ricco architetto soprattutto spererà di riavvicinarsi a Eda.

A questo punto Serkan, durante una passeggiata con Engin, comprerà un vestito per Yildiz. Seyfi con la complicità di Sirius metterà nel regalo di Eda le manette usate dalla fanciulla durante il suo primo incontro con Bolat. L’architetto, quando si presenterà a casa di Eda per avere un chiarimento, verrà cacciato dalle amiche della studentessa.

Serkan dopo aver rintracciato Yildiz grazie a Melek la porterà nella sua casa di montagna, dopodiché le proporrà di vendicarsi di Kaan e di lavorare al progetto del green hotel: abbastanza amareggiata, Eda sarà intenzionata ad andarsene via. A lasciare lo chalet in realtà sarà Bolat, ma subito dopo verrà aggredito con lo spray al peperoncino da Eda: purtroppo i due si vedranno costretti a passare la notte insieme, condividendo addirittura lo stesso letto, poiché le strade saranno chiuse a causa della pioggia.

Ayfer, Melek e Figen preoccupate, Bolat conforta la madre

Ayfer, Melek e Figen dopo essersi preoccupate per il maltempo, metteranno piede a casa di Serkan e apprenderanno che l’architetto si trova in uno chalet in compagnia della loro amica Eda. Il giorno seguente Figen farà una videochiamata a Yildiz: quest’ultima non appena tornerà a casa sopporterà parecchie battute da parte delle sue amiche per aver dormito con Serkan.

Quest’ultimo invece conforterà la madre, disperata per non aver superato la morte del figlio.

Successivamente Bolat, in occasione dell’ultimo giorno in cui lui e Eda dovranno fingere di essere fidanzati, la porterà in ufficio: quest’ultima ancora una volta manifesterà il suo disappunto all’architetto per non averle chiesto mai scusa. Nel contempo Aydan, decisa ad assumere la nuova segretaria di suo marito Alptekin, scarterà qualsiasi ragazza che farà il colloquio: ma a sorpresa quest'ultimo farà una scelta basandosi soltanto sul curriculum.

Aydan e Yildiz si alleano, Serkan pretende delle spiegazioni dalla sua finta fidanzata

Intanto Engin chiederà a Ceren di dargli una mano a fare breccia nel cuore di Piril.

Serkan cercherà di farsi perdonare da Eda regalandole un terrario: i due sembreranno risolvere ogni dissapore. Dopo la riconciliazione Yildiz e Bolat apprenderanno che Selin e Ferit hanno deciso di sposarsi la settimana prossima. Su richiesta di quest’ultimo, Serkan e Eda sceglieranno di partire e di tornare a Istanbul il giorno prima delle nozze. Successivamente Yildiz su suggerimento di Aydan cercherà di scatenare la gelosia della promessa sposa.

Bolat invece proporrà alla sua ex di far firmare a Ferit un accordo prematrimoniale, per impedire che lo stesso sia ancora più coinvolto nella società: Eda farà intendere a Selin di aver fatto lo stesso. Quest’ultima rimarrà stupita quando Yildiz le dirà che anche lei e Serkan sono decisi a sposarsi: sentendo la notizia Ayfer avrà un mancamento.

Eda a questo punto vorrà impedire a Selin e Ferit di recarsi in Italia. In seguito Aydan farà di tutto per convincere l’ex fidanzata di suo figlio a non sposarsi, stringendo un’alleanza con la finta nuora Yildiz. Nel contempo Engin chiederà a Serkan come procede la sua storia d’amore con Eda. Per concludere Bolat sarà arrabbiato per il fatto che chiunque sia a conoscenza del suo accordo con Yildiz e si recherà a casa della stessa per ricevere delle spiegazioni.