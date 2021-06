Nello sceneggiato turco Mr Wrong - Lezioni d’amore continuano a non mancare intrighi e colpi di scena. Gli spoiler delle puntate già andate in onda in Turchia e che verranno trasmesse prossimamente su Canale 5, svelano che durante l’inaugurazione del nuovo locale dei due soci Ozgur Atasoy (Can Yaman) e Ozan Dincer (Serkay Tutuncu) ci sarà l’arrivo improvviso di alcuni poliziotti che inviteranno Ezgi Inal (Ozge Gurel) a presentarsi in commissariato: nell’accaduto ci sarà lo zampino del ginecologo Serdar Ozturk (Sarp Can Köroğlu) dopo l’arrivo a Istanbul di Tolga Gurdag (Serah Paril), il cugino di Ozgur.

Anche quest'ultimo finirà in prigione quando dichiarerà di essere complice della giovane organizzatrice di eventi.

Mr Wrong, spoiler turchi: Tolga assume Ezgi come addetta alle pubbliche relazioni

Negli episodi in onda su Canale 5 tra qualche settimana, un uomo chiamato Tolga (Serah Paril) che si rivelerà essere il cugino di Ozgur arriverà a Istanbul. Costui, dopo essersi alleato con Serdar, Yesim (Ecem Karavus) e Irem (Kimya Gökçe Aytaç) coglierà l’occasione giusta per assumere Ezgi come addetta alle pubbliche relazioni della sua società: Tolga nasconderà però alla fanciulla il proprio legame di parentela con il ricco imprenditore Atasoy.

Durante un evento, Serdar e Tolga ordineranno a Irem di far avere delle informazioni private a Ozgur tramite una mail, utilizzando il computer di Inal: l’obiettivo sarà quello di far accusare la fanciulla di spionaggio industriale.

A questo punto Tolga, Serdar e Yesim faranno di tutto per far scomparire ogni video della sorveglianza in grado di mettere nei guai Irem. Dopo essere venuto a conoscenza della vicenda, Ozgur farà di tutto per non far avere a Ezgi dei problemi con la giustizia: purtroppo il ristoratore si vedrà costretto a far diventare Tolga il nuovo proprietario de La Gabbia, in cambio però gli chiederà di non accusare Ezgi e di non boicottare l’apertura del suo nuovo locale.

Atasoy e Inal scagionati grazie a Deniz, Serdar si vendica di Irem

Tolga accetterà le condizioni imposte da Atasoy ma durante l’inaugurazione - a sorpresa - ci sarà l'intervento di alcuni poliziotti: ad avere la peggio sarà Ezgi, visto che finirà in carcere per spionaggio industriale. Nonostante il responsabile dell’accaduto sembri essere Tolga, il vero colpevole si scoprirà essere Serdar con la collaborazione della giornalista Yesim.

Ozgur dopo essersi rivolto all’avvocatessa Deniz, deciso a far tornare in libertà Ezgi si farà arrestare quando sosterrà di aver ottenuto la documentazione riservata per merito della stessa. Il giorno seguente Atasoy e Inal usciranno dal carcere grazie a Deniz, mentre Serdar a quanto pare farà capire di essersi vendicato dell’ex amante Irem per aver fatto sapere a Levent dell’esistenza di un fondo benefico usato per riciclare denaro sporco.

Il ginecologo dopo aver rischiato di perdere il lavoro, e sapendo che Ozgur è convinta del suo coinvolgimento con l'arresto, attuerà un piano per far ricadere la colpa su Irem.

Infine Serdar, avendo la certezza che Tolga sia ancora in possesso dei filmati che mostrano Deniz al computer di Ezgi, darà a Ozgur la risoluzione manipolata e inviterà Yesim a convincere Irem ad andare a vivere in America.