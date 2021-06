Martedì 22 giugno, su Canale 5, è stata trasmessa una nuova puntata di Mattino 5. Nella seconda parte, condotta da Federica Panicucci, è intervenuta in collegamento Piera Maggio. La mamma di Denise Pipitone ha spiegato di non riuscire più a vivere da 17 anni, ma di sopravvivere. Inoltre, la donna ha speso delle parole di stima per l'ex compagno Piero Pulizzi e per il figlio Kevin.

Lo sfogo di mamma Piera

Piera Maggio ha deciso di essere presente in una delle ultime puntate di Mattino 5. La mamma di Denise Pipitone ha confidato di voler salutare la conduttrice, la squadra operativa del talk e tutti i telespettatori.

Tra Piera e Federica Panicucci si è capito, fin dalle prime battute, che si sarebbe trattata di una chiacchierata da mamma a mamma.

La signora Maggio ha spiegato che non è facile vivere, dopo che 17 anni fa le è stata portata via la figlia. Piera ha dichiarato che la sua è diventata più una sopravvivenza. Ogni giorno la diretta interessata convivenza con un dolore troppo grande. Alla domanda della conduttrice su come immagina Denise oggi, Maggio ha chiosato: "Immagino mia figlia sempre quella bambina di 4 anni". Denise oggi ha 21 anni, ma Piera fa fatica a pensare che sia una donna adulta.

Le parole sull'ex compagno e sul figlio

La mamma di Denise ha speso delle parole di stima anche per l'ex compagno Piero Pulizzi: "Un papà che soffre tutt'oggi ed è doppiamente colpito".

L'uomo, infatti, è padre della bambina scomparsa da Mazara del Vallo, ma è anche padre di Jessica Pulizzi - assolta al processo - ed ex marito di Anna Corona - all'epoca dei fatti indagata. Piera Maggio ha spiegato che tra lei e Piero si è instaurato un rapporto di complicità: se uno dei due sta passando un momento "no", l'altro corre in soccorso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Ma non è tutto, perché Piera ha anche un altro figlio di nome Kevin. La diretta interessata ha precisato di avere sempre tenuto lontano il figlio dai riflettori: "A lui è stata strappata una compagnia di giochi". Tuttavia, non sono mancati i momenti di sconforto: la donna ha sempre vissuto con il rimorso di essere una madre assente.

Le lacrime della mamma di Denise

Durante il collegamento, la mamma della bambina rapita 17 anni non è riuscita a non trattenere le lacrime. Piera Maggio si è commossa. Inoltre, ha ringraziato Federica Panicucci per essersi sempre occupata della sparizione della bambina. Dal canto suo, anche la presentatrice toscana è scoppiata in lacrime. Panicucci ha ammesso di essere provata, perché anche lei mamma di due figli.

A causa del momento delicato, la presentatrice ha deciso di non mandare in onda un filmato riguardante l'ex carabiniere Lombardo. La puntata odierna di Mattino 5, si è conclusa con un video riguardante Denise Pipitone. Piera Maggio ancora una volta ha chiesto verità per la sua bambina e ha esortato a parlare chiunque sappia qualcosa sulla vicenda.