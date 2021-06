Arrivano le anticipazioni settimanali della soap turca, Mr Wrong - Lezioni d'amore, interpretata fra gli altri dal famoso attore turco Can Yaman. Le nuove trame si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 7 all'11 giugno 2021, tutti i pomeriggi su Canale 5 a partire dalle ore 14:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sul rifiuto di Ozgur di assumere Ezgi Inal nel suo locale, sulla decisione di quest'ultima di recarsi al matrimonio della sorella di lui, e sugli imprevisti che incontreranno nella loro movimentata gita in mare.

Ezgi si ubriaca per dimenticare

Le anticipazioni di Mr Wrong - Lezioni d'amore ci segnalano che Ozan avrà un vero e proprio colpo di fulmine per Deniz. Nel tentativo di conquistarla, proporrà a lei di gestire gli interessi legali del locale e ad Ezgi di diventare la nuova PR de La Gabbia. Dopo il sì di Ezgi, Ozan la presenterà a Ozgur senza sapere che lui la conosce già. A quel punto, il dj non sarà molto felice della situazione, lasciandosi andare ad una reazione di sconforto. Più tardi, Ozgur comunicherà ad Ezgi che non ha intenzione di assumerla perché è come se si sentisse pedinato da lei. Frustata dal comportamento del dj, Ezgi deciderà di andare a trovare la cugina Cansu in ospedale per potersi sfogare con lei.

Giunta lì, però, avrà modo di incontrare il suo ex fidanzato insieme alla nuova compagna, evidentemente incinta. Incapace di gestire la sofferenza per la scoperta, la giovane si ubriacherà così tanto da bussare alla porta di Ozgur e vomitare sul suo pianerottolo, finendo per ammalarsi. A quel punto, il giovane deciderà di ospitarla a casa sua, prendendosi cura di lei.

Il giorno seguente, le amiche di Ezgi andranno a trovarla, sorprendendola con indosso soltanto una maglia da uomo al posto del pigiama. Nel tentativo di giustificarsi, la giovane mentirà dicendo che le manca così tanto l'ex fidanzato da indossare ancora una delle sue maglie. A quel punto, le amiche decideranno di organizzarle un rito per liberarsi di tutti i vecchi ricordi del suo ex.

Ezgi accetta di partecipare al matrimonio

Pentita di aver trattato male Ozgur che, invece, è stato gentile con lei, Ezgi lo informerà di aver cambiato idea e di voler partecipare al matrimonio della sorella. Il giorno seguente si metteranno in viaggio ma, due ore dopo la partenza, si fermeranno a fare colazione in una caffetteria per poi rendersi conto che è quella dei genitori di lei. Lì, i due giovani saranno costretti a mettere in atto una vera e propria farsa in cui Ozgur fingerà di essere il dottore con cui doveva uscire Ezgir. Dopo la breve pausa, la coppia arriverà al ricevimento a Gocek dove avrà modo di incontrare la pettegola zia Fitnat che li metterà in seria difficoltà. Spaventato all'idea che qualcuno possa scoprire le sue bugie, Ozgur chiederà ad Ezgir di abbandonare anticipatamente il ricevimento per farsi prima un giro in vespa per la città e poi una gita su uno yacht.

Sarà proprio durante questo breve viaggio in mare che la coppia rimarrà bloccata in un'isola apparentemente deserta in cui verranno in seguito presi in ostaggio da alcuni narcotrafficanti.