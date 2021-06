Ben presto tutte le bugie che Ezgi e Ozgur hanno detto alle rispettive famiglie verranno a galla: da qui prendono il via le anticipazioni di Mr Wrong - Lezioni d'Amore. Le puntate che andranno in onda dal 21 al 25 giugno vedranno i protagonisti della soap turca sempre più vicini, ma i due avranno anche tanti imprevisti da affrontare. Gli equivoci si susseguiranno dando vita a momenti di passione e romanticismo, alternati a siparietti divertenti. Intanto, le madri dei due giovani si daranno da fare per allontanare i rispettivi figli l'uno dell'altra.

Yesim non crede che il ristoratore sia interessato a lei

Le puntate di Mr Wrong trasmesse da lunedì 21 a venerdì 25 giugno su Canale 5 partiranno dal dopocena di Ozgur e Yesim. Il ristoratore sarà molto freddo con la giornalista, ma Ezgi vedendoli da lontano crederà che i due siano in atteggiamenti intimi. La PR deciderà allora di chiudere il patto con Atasoy per ripicca e frattanto Serdar parlando con la sorella e la rassicurerà dicendole che Levent gli ha confidato che Ozgur ha interesse per lei. Il medico stesso, però, inizierà ad avere dei dubbi quando Yesim le dirà che secondo lei Ezgi e il ristoratore hanno un'intesa che va oltre l'amicizia.

Irem e Yesim si vedranno al ristorante per pranzo per capire se è vero che Ezgi e l'Atasoy hanno un interesse reciproco.

Yesim, allo stesso tempo, cercherà di far colpo su Ozan per fare un dispetto a Deniz, che, anche senza volerlo ammettere, inizierà a provare interesse per il cuoco. Quest'ultimo, però, avrà come unico obiettivo quello di conquistare l'avvocatessa. Per questa ragione andrà in palestra con Ozgur dopo aver scoperto che Deniz e Ezgi accompagneranno la loro amica Cansu a lezioni di nuoto.

Ozgur geloso di Ezgi

Al locale si organizzerà una festa latino-americana a cui Ezgi inviterà il medico, per indispettire Ozgur. Serdar informerà Ezgi che la inviterà a ballare il tango e lei mentirà ancora dicendo di esserne capace. In suo soccorso arriverà il ristoratore che le insegnerà i passi, ma sarà sempre più geloso del dottore.

Alla festa non mancheranno gli imprevisti e Ezgi potrebbe trovarsi a ballare non con il dottore ma con Ozgur. L'arrivo delle madri di Ezgi e Ozgur in città rovinerà i piani dei ragazzi. Nonostante i loro tentativi di tenere al sicuro il loro patto, alla fine Ezgi sarà costretta a rivelare tutta la verità a sua madre.

Fitant e Sevim bruceranno delle erbe per allontanare i cattivi influssi che ha secondo loro Ezgi, ma dimenticando la pentola sul fuoco, appiccheranno un incendio. Sarà la madre di Ezgi a sentire la sirena del sistema antincendio mentre si troverà nella terrazza della casa di Cansu.