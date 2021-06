Gli spoiler della nuova soap opera Mr Wrong - Lezioni d'amore sono ricchi di sorprese per i telespettatori. Nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 giugno, Yesim non si arrenderà tanto facilmente e dopo la cena al ristorante dell'affascinante Özgür, seguirà l'uomo a casa sua e cercherà in tutti i modi di attirare la sua attenzione e lo provocherà, ma lui non si farà coinvolgere minimamente dalle sue intenzioni. Selim e Fitant, intanto, non si fideranno affatto dell'influenza che Ezgi ha su Özgür, così decideranno di fare un rito scaramantico, ma all'improvviso qualcosa andrà storto.

In seguito Ezgi e Atasoy si confesseranno di piacersi.

Spoiler Mr Wrong - Lezioni d'amore: Yesim seduce Ozgur

Nelle prossime puntate di Mr Wrong - Lezioni d'amore, Yesim sarà sempre più attratta da Özgür, così dopo la cena al ristorante La Gabbia, la donna andrà a casa sua e tenterà in tutti i modi di sedurlo, ma con suo grande dispiacere non ci riuscirà. Nel frattempo Fitant e Sevim, a casa di Özgür, penseranno di fare un rito scaramantico, contro la “cattiva influenza” di Ezgi Inal e metteranno sul fuoco alcune spezie. Durante la preparazione del rito, le due donne dimenticheranno una pentola sul fornello e faranno scattare l’allarme antincendio. Nevin, intanto, sentirà la sirena e noterà uno strano fumo uscire da casa Atasoy, mentre si troverà in relax sulla sua terrazza, così si precipiterà nell’abitazione vicina e incontrerà Sevim e Fitant.

Ezgi e Özgür sempre più vicini

Ezgi e Özgür si recheranno presso un colle con una vista mozzafiato per avere un po' di tranquillità: i due, infatti, si rilasseranno molto e ad un certo punto si lasceranno andare e si confesseranno i loro sentimenti. Non ci vorrà molto prima che Ezgi e Özgür intraprendano una vera relazione. Frattanto Nevin sarà sempre più convinta a spingere sua figlia tra le braccia di Serdar, per questo vorrà che Ezgi lasci la casa dove vive e il suo lavoro il prima possibile.

Successivamente Özgür sarà desideroso di organizzare una bella sorpresa per Ezgi per il suo compleanno, allo stesso tempo anche il dottor Serdar penserà di fare qualcosa di carino per la giovane festeggiata. Infine, Levent parlerà con sua figlia e scoprirà che la bambina ha già scoperto tutto riguardo la sua relazione con Cansu.

Nonostante ciò, per l’uomo non sarà facile far pace con la donna.

Dove guardare in streaming online le puntate di Mr Wrong - Lezioni d'amore

Nell'attesa che vengano trasmessi i nuovi episodi di Mr Wrong è possibile guardare le puntate già andate in onda, attraverso il sito gratuito MediasetPlay.it. All'interno della piattaforma sono disponibili anche alcuni 'extra', riguardanti i personaggi e gli spoiler della fiction turca, ambientata a Istanbul e Bodrum.