Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano molte sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 21 al 25 giugno, Christoph e Selina si metteranno insieme e si lasceranno andare alla passione. Nel frattempo Ariane fingerà di essersi arresa nei confronti dell'albergatore, poi cercherà di tornare amica di Selina. In seguito Ariane penserà ad un modo per ricattare Christoph e deciderà di avvelenare Selina, la sua nuova fidanzata.

Spoiler Tempesta d’amore: Christoph e Selina si mettono insieme

Nelle prossime puntate di Tempesta d’amore, Christoph e Selina saranno ormai una coppia e trascorreranno l’intera notte insieme. Frattanto Robert sarà assai desideroso di scoprire chi abbia nascosto la lettera di Ludwig in passato. L’uomo non riuscirà a colmare la sua curiosità, così telefonerà a Charlotte, la quale confesserà al fratello di averla nascosta da bambina. Successivamente Ariane fingerà di voler rinunciare alla sua vendetta nei confronti di Christoph, poi inizierà un percorso terapeutico, con l’obiettivo di riconquistare la fiducia di Selina. Poi la Kalenberg organizzerà un terribile piano ai danni di Selina, con l'obiettivo di ricattare Christoph.

Michael vuole conquistare Rosalie

Erik avrà in mente di sfruttare una fonte termale, che dovrebbe trovarsi in mezzo al bosco, ma Florian sarà contrario alla sua idea, poiché avrà in mente un altro obiettivo e vorrà acquistare le sue quote, per avviare un progetto naturalistico. Robert si renderà conto che Michael prova dei sentimenti per Rosalie, così consiglierà all’uomo di cambiare strategia, se davvero vuole ottenere attenzione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Michael seguirà i consigli del suo amico e poco tempo dopo avrà un avvicinamento inaspettato con Rosalie. Nel frattempo Amelie non riuscirà a comprendere l’atteggiamento di Max, poiché vedrà l’uomo interessato a Jill, una cliente del Fürstenhof, nonostante lui sappia che tale comportamento non è tollerato dal regolamento dell’hotel.

Ariane vuole avvelenare Selina

Ariane avrà intenzione di avvelenare Selina, con lo scopo di ricattare Christoph e vorrà costringere l’uomo a cederle le sue quote e a lasciare per sempre il Fürstenhof. Nel frattempo Jill inviterà Maximilian alla festa per il suo compleanno, poi i due trascorreranno l’intera notte insieme. Più tardi Ariane cercherà di riappacificarsi con Selina e dirà alla donna di essersi resa conto degli errori commessi in passato, tanto da aver intrapreso una terapia da uno specialista. Cornelia, intanto, chiederà a Michael di aiutarla con il suo problema all’occhio, mentre Florian e Erik dovranno decidere se dividersi o meno l’eredità, così decideranno di fare “a testa o croce”.

Alla fine, a vincere sarà Erik.

Selina ha un malore

Amelie interromperà un bacio tra Jill e Maximilian e poi darà alcuni consigli all’uomo. In seguito Christoph e Selina si recheranno al ristorante, ma la donna all’improvviso avrà un malore, a causa della cipria avvelenata da Ariane, così deciderà di non mangiare. Infine, Maximilian e Amelie torneranno a casa e mentre i due staranno per cenare saranno colti da una bella sopresa: Jill spunterà improvvisamente da una stanza completamente in lingerie e dirà all’uomo che lo stava aspettando.