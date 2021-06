I telespettatori italiani da alcuni giorni possono vedere le vicende della soap opera turca Mr Wrong - Lezioni d’amore.

Gli spoiler su ciò che succederà nella puntata in programmazione su Canale 5 il 10 giugno 2021, raccontano che Ozgur Atasoy (Can Yaman) non avrà altra scelta oltre a quella di far credere alla madre di Ezgi Inal (Ozge Gurel) di essere il medico Serdar Öztürk (Sarp Can Köroğlu).

I genitori dell’organizzatrice di eventi crederanno alla messinscena del ricco imprenditore, che però subito dopo aver messo piede nel suo paese natale farà i conti con la zia Fitnat (Deniz Özerman), la quale sottoporrà a un interrogatorio sia lui che la sua finta fidanzata.

Mr Wrong, spoiler puntata del 10 giugno: Atasoy fa credere alla madre di Ezgi di essere Serdar

Nell’episodio che andrà in onda su Canale 5 giovedì 10 giugno 2021 a partire dalle ore 14:45, Ozgur e Egzi dopo essersi messi in viaggio per rispettare l’accordo sancito faranno una pausa mangiando in un ristorante. La fanciulla quando scenderà dall’auto si accorgerà di trovarsi nel locale di sua madre Nevin (Feri Baycu Güler) e del suo patrigno Unal (Suat Sungur).

A questo punto i due giovani non avranno altra scelta che inscenare una farsa. In particolare la madre di Inal quando vedrà Ozgur crederà sia il dottor Serdar, colui che sua figlia vorrebbe conquistare: in particolare infatti Ezgi aveva confessato alla madre che quella sera sarebbe dovuta uscire con il medico.

Atasoy risolverà la situazione fingendosi appunto Serdar.

Fitnat mette in difficoltà Inal e Ozgur

Finalmente Ezgi e Ozgur giungeranno a destinazione, ovvero a Gokce, dove ad attenderli ci saranno la madre del barman, la sorella Ebru (Ceren Koç) in procinto di convolare a nozze e la zia Fitnat, che sin da subito metterà in difficoltà i finti fidanzati.

Ozgur avrà il timore che il suo inganno possa venire alla luce e troverà un escamotage per allontanarsi dai suoi familiari: in particolare Atasoy fingerà di avere un impegno per sfuggire ad altre domande sulla sua relazione con Ezgi. A questo punto quest’ultima e il suo vicino di casa saliranno su una Vespa e dopo aver girato la città si recheranno al porto turistico per prendere la barca.

Infine dalle anticipazioni turche si evince che quando Ozgur e Inal saranno sullo yacht si avvicineranno parecchio, ma soprattutto il ricco imprenditore si accorderà con la fanciulla su cosa poter raccontare ai suoi cari.