L’appuntamento con la soap opera iberica Una vita continua su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Gli spoiler degli episodi che verranno trasmessi dal 6 al 12 giugno 2021, dicono che Genoveva Salmeron farà fatica a nascondere il suo evidente turbamento dopo aver letto una missiva che era stata scritta della defunta Ursula Dicenta.

Marcia Sampaio invece verrà finalmente scagionata per merito dell’avvocato Felipe Alvarez Hermoso.

Una vita, trame al 12 giugno: Rosina si accorge dello strano atteggiamento del marito

Nel corso delle puntate in programmazione dal 6 al 12 giugno 2021, Liberto ancora sconvolto per una scena vista tra Camino e Maite non saprà come comportarsi: per tale motivo il marito di Rosina chiederà un consiglio a Ramon.

Rosina non appena noterà lo strano atteggiamento del marito non perderà tempo a esigere delle spiegazioni: Seler farà intendere alla propria amata di avere dei ripensamenti sulla galleria.

Camino intanto, dopo essere rimasta colpita da Ildefonso a seguito di alcune confessioni sulla guerra, dirà alla madre Felicia di non amare il suo corteggiatore: purtroppo quest’ultima non ascolterà per niente le parole della figlia.

In seguito Zaldua esporrà in galleria il dipinto in cui ha rappresentato la giovane Pasamar senza veli: Felicia si accorgerà subito della somiglianza tra la ragazza raffigurata e sua figlia.

Dopo aver appreso della relazione segreta tra Maite e Camino, Liberto si farà dare da un urologo delucidazioni su storie d'amore tra donne, che intanto potranno continuare a vedersi durante le lezioni di pittura soltanto se si svolgeranno sotto la supervisione di Felicia.

Genoveva riceve una lettera scritta da Ursula, Arantxa propone a Cesareo di partire con lei

Intanto Genoveva rimarrà scioccata dopo aver ricevuto una missiva inaspettata da parte della defunta Ursula, scritta prima di passare a miglior vita: in particolare la nuova darklady di Acacias 38 apprenderà che l’ex istruttrice le ha lanciato contro una maledizione per far cadere in rovina lei e tutti coloro che le stanno accanto.

Salmeron dopo aver perso i sensi inviterà Felipe a smettere di continuare a prendere le difese di Marcia. In seguito Genoveva, dopo aver rinunciato ai propositi di omicidio di Santiago, mostrerà allo stesso la missiva di Dicenta.

Successivamente i Dominguez saranno insospettiti da Arantxa e la tratteranno male, con l’obiettivo di farle svelare la ragione della sua preoccupazione.

Bellita e Cinta quando sapranno che la domestica ha ricevuto un’eredità faranno di tutto per convincerla a non rifiutarla. Arantxa dopo diverse titubanze - oltre ad accettare il denaro della zia - deciderà di tornare nei Paesi Baschi: prima di partire la domestica inviterà a Cesareo a lasciare Acacias 38 con lei.

José Miguel ordina a Julio di abbandonare il paese, Marcia torna in libertà

Antonito ed Emilio intanto dubiteranno su Julio: in particolare il giovane Pasamar avrà il timore che il nuovo arrivato stia tramando alle spalle dei genitori della sua fidanzata. A questo punto Emilio, dopo aver chiesto al marito di Lolita di mettere alle strette il forestiero, metterà in guardia José Miguel dicendogli che Julio sta cercando di ottenere informazioni sul suo conto.

Quest’ultimo, quando farà i conti con il signor Dominguez, si vedrà costretto a svelargli la sua identità, ovvero a confessare di essere suo figlio.

A sorpresa il marito di Bellita - dopo aver ordinato a Julio di abbandonare il quartiere - metterà al corrente della situazione Emilio, ma gli chiederà di tacere.

Felipe per merito di Cesareo troverà un guardiano chiamato Matias Gutierrez, in grado di testimoniare a favore di Marcia: grazie a questo escamotage quest’ultima tornerà in libertà. A questo punto i domestici, oltre a organizzare una festa per il ritorno della brasiliana, coglieranno l’occasione per salutare Arantxa e Cesareo.

Infine anche Agustina entrerà in possesso di una lettera di Ursula, mentre Servante riceverà uno stemma della sua famiglia.