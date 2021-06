È entrata ormai nel vivo la nuova serie televisiva turca Love is in the air, trasmessa su Canale 5 dal lunedì al venerdì. Dalle anticipazioni su ciò che succederà nelle puntate in programma dal 7 all’11 giugno 2021, si evince che tutte le persone vicine a Eda Yildiz e Serkan Bolat sapranno della loro intenzione di voler andare a convivere: Aydan, la madre dell’imprenditore, non prenderà per niente bene la notizia e dimostrerà di non approvare la scelta del figlio.

Trame Love is in the air, dal 7 all'11 giugno: Ayfer invita Bolat a cena

Negli episodi in onda su Canale 5 dal 7 all’11 giugno 2021, l’Art Life sarà alle prese con un grosso problema, poiché un progetto rischierà di non andare a buon fine: a cercare di risolvere la situazione ci penserà Eda, mettendo in pratica una delle sue idee.

Successivamente Ayfer, la zia della studentessa, inviterà Serkan a cena: quest’ultimo coglierà l’occasione per annunciare che il giorno dopo ci sarà la sua festa di fidanzamento con Eda. Durante il party quest’ultima verrà presa in giro da Aydan, mentre Bolat farà i conti con Kaan, che riuscirà ad accaparrarsi un progetto al suo posto.

Nel contempo Ayfer e Aydan decideranno di avere un confronto, dopo essersi punzecchiate a vicenda. Intanto Selin si renderà conto della complicità tra Eda e Serkan: in realtà anche gli interessati si accorgeranno di piacersi.

In seguito Engin farà amicizia con Ceren: quest’ultima, Figen e Melek nel frattempo prenderanno le difese dell’amica Eda, che a fine serata rimarrà da sola con Serkan a guardare le stelle.

Quest’ultimo stupirà la sua finta fidanzata quando si mostrerà dolce. Il giorno successivo purtroppo il ricco imprenditore scatenerà la sua ira contro Eda, non appena le sue cose verranno portate via dal suo ufficio, poiché sarà in fase di ristrutturazione: la fanciulla verrà trattata male sotto lo sguardo della sua amica Fifì.

Eda dice a Selin che lei e Serkan andranno a convivere, Melek viene confortata

Intanto Aydan dopo aver appreso grazie a Selin che Eda e Serkan sono intenzionati a convivere, vorrà far desistere dal suo intento il figlio: la donna soprattutto penserà che la studentessa voglia trasferirsi a casa di Serkan.

Melo verrà licenziata per aver usato dei campioni di profumo.

Serkan dopo aver fatto una passeggiata con Eda riceverà una chiamata dalla sua ex Selin, che gli dirà di dover parlare con lui. Quest’ultima non appena la studentessa le farà intendere che presto condividerà lo stesso tetto con Serkan, parlerà subito con Aydan e Piril.

Successivamente Kaan vincerà la gara per l’appalto del progetto BOdruM, infastidendo parecchio Engin e Piril.

Infine Melek, Figen e Ceren conforteranno Melek - sempre più disperata per essere rimasta senza lavoro - e incontreranno Serkan e Selin, credendo che i due abbiano un appuntamento galante.

Quando Era verrà a conoscenza del presunto tradimento del suo falso promesso sposo, fingerà di discutere della questione con lo stesso, per dimostrare alle sue amiche di avere tutto sotto controllo.