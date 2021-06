La soap opera di origini turche Mr Wrong - Lezioni d’amore (Bay Yanlış) giunta sul piccolo schermo dopo la fine di DayDreamer - Le ali del sogno e debuttata anche in prima serata, continua a mantenere vivo l’interesse dei fan con tanti colpi di scena e intrighi. Nella puntata in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset il 18 giugno 2021, Ozgur Atasoy, interpretato dalla star internazionale Can Yaman, non sospettando minimamente che sua madre Sevim (Lale Başar) abbia organizzato un incontro al buio per lui, farà rientro nella propria abitazione in compagnia di Yesim Ozturk (Ecem Karavus).

Intanto Ezgi Inal (Ozge Gurel) riceverà la visita della madre Nevin Yilmaz (Ecem Karavus) che busserà alla sua porta senza alcun preavviso, con l’obiettivo di sorprenderla: in realtà, la giovane organizzatrice di eventi non sarà per niente felice di vedere la donna che l’ha messa al mondo poiché, a causa sua, non potrà uscire con l’affascinante medico Serdar (Sarp Can Köroğlu), dopo aver finito prima di lavorare appositamente per incontrarlo.

Mr Wrong - Lezioni d’amore, episodio del 18 giugno: Sevim organizza un incontro al buio per Ozgur, Nevin fa una sorpresa alla figlia

Nel diciottesimo episodio dello sceneggiato, cancellato in Turchia a causa dei bassi ascolti e che i telespettatori italiani seguiranno su Canale 5 venerdì 18 giugno 2021 come di consueto dalle ore 14:45 sino alle 15:30 circa, Sevim, la madre di Ozgur, si farà venire in mente una delle sue idee: la donna penserà di organizzare un’uscita tra suo figlio e una ragazza del paese.

Nevin, la madre di Ezgi, invece, deciderà di fare una sorpresa alla figlia presentandosi a casa della stessa proprio quando sarà in procinto di uscire per recarsi all’appuntamento del dottor Serdar.

Inal rimanda la cena con Serdar a causa di sua madre, Atasoy porta Yesim nel suo appartamento

Purtroppo Inal, a causa dell’arrivo inaspettato della donna che l’ha messa al mondo, si vedrà costretta a rimandare la cena con il fratello di Yesim: quindi l’ennesimo tentativo per uscire con il ginecologo risulterà ancora una volta vano.

Intanto Ozgur, convinto che l’organizzatrice di eventi stia trascorrendo la serata con l’uomo che vorrebbe conquistare con i suoi consigli e senza ombra di dubbio geloso, accetterà di passare ancora del tempo con Yesim invitandola a casa sua, dopo averci parlato nel suo locale: quest’ultima e il ricco imprenditore, quindi, non sapranno di essere ascoltati da Inal e dalla madre dell’organizzatrice di eventi.

Dalle anticipazioni si evince che Ezgi, non appena sentirà delle voci provenire dall’appartamento di Serkan, si mostrerà infastidita.