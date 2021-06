I telespettatori italiani della soap opera Una vita nei prossimi episodi assisteranno finalmente al faccia a faccia tra Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Genoveva Salmeron (Clara Garrido). L’avvocato dopo aver scoperto il vero volto della donna che ha sposato grazie a Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) non perderà tempo per scagliarsi contro la darklady, accusandola di averlo manipolato a suo piacimento.

Una vita, spoiler: Marcia mette in guardia Felipe da Genoveva

Nel corso delle puntate in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, si assisterà alla partenza di Santiago (Aleix Melè) che se ne andrà via da Acacias 38 nell’istante in cui Marcia gli dirà di non volerlo vedere più per averla allontanata da Felipe alleandosi con Genoveva.

La brasiliana dopo non essere riuscita a fermare le nozze di Alvarez Hermoso e Salmeron farà i conti con la sua rivale in amore: quest’ultima farà credere all’avvocato che la brasiliana ha cercato di farla cadere dalle scale appositamente.

In seguito Sampaio troverà il modo per avere il tanto atteso confronto con Felipe, visto che riuscirà a dirgli che a far arrivare nel paese iberico il falso Santiago è stata Genoveva per ostacolare il loro matrimonio. Quest’ultima dopo aver sorpreso il marito in procinto di scambiarsi un bacio con la fanciulla di colore, ovviamente non nasconderà la sua delusione.

Aurelio Mendez indaga sull’arrivo di Becerra ad Acacias 38, Alvarez Hermoso contro Salmeron

Felipe invece pretenderà di sapere dalla consorte se Becerra ha messo piede ad Acacias 38 per merito suo: in tale circostanza Salmeron negherà di essere coinvolta con la faccenda.

Inoltre la diabolica donna sottolineerà ad Alvarez Hermoso di non poterla lasciare poiché è in dolce attesa. Quest’ultimo finirà per avere ulteriori dubbi sulla moglie, durante un dialogo con il commissario Aurelio Mendez (David Garcia Intriago), poiché gli dirà che un uomo del defunto Andrade (Alvaro Baguena) ha sostenuto che Israel sia giunto nel quartiere spagnolo grazie a Genoveva.

L’avvocato non farà fatica a capire che Marcia è stata sincera, mentre Aurelio sarà convinto che Becerra non sia approdato in Spagna per mettere fine all’esistenza di Ursula (Montse Alcoverro) ma per impedire all’avvocato e alla brasiliana di pronunciare il fatidico sì. Infine Alvarez Hermoso si scaglierà contro Genoveva, dicendole di sapere che ha fatto la qualsiasi per far finire la sua storia d’amore con Marcia.

Nonostante tutto sembrerà a suo sfavore, Salmeron sarà decisa a trovare una soluzione definitiva per non avere più alcun litigio con il marito a causa dell’intromissione di Marcia.