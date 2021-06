Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera italiana 'Un posto al sole', ambientata nell'immaginario palazzo Palladini che, in realtà, altri non è che Villa Volpicelli a Posillipo. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda dal 21 al 25 giugno 2021, tutti i giorni su Rai 3 dalle ore 20:45.

Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno alla relazione fra Patrizio e Clara, ai tentativi fatti da Ferri per trattenere Marina a Napoli, all'intervento di Jimmy e Bianca nella guerra fra Raffaele e Renato e al ritorno inaspettato di Vittorio in città.

Roberto ignora Lara per trattenere Marina

Le anticipazioni di 'Un posto al sole' ci segnalano che Patrizio e Clara approfondiranno il loro rapporto, nonostante la presenza ingombrante di Alberto nella vita della sua ex. La frequentazione fra Samuel e Speranza andrà bene fino a quando Vittorio non tornerà a Napoli, mettendo in crisi il loro rapporto. Roberto chiederà a Marina di non lasciare Napoli ma di aiutarlo a gestire i Cantieri anche se lei non sarà dello stesso avviso. Più tardi, Lara andrà a trovare Ferri per invitarlo ad aiutarla per il Tycoon. Roberto la ignorerà perché ormai non sembra essere più interessato a lei. Venuti a conoscenza che la relazione fra Patrizio e Clara sta diventando sempre più seria, Raffaele ed Ornella inizieranno a preoccuparsi per le scelte sentimentali del figlio.

Disoccupato e senza casa, Alberto si recherà a palazzo Palladini per affrontare Roberto, finendo per litigare animatamente con lui. Per evitare problemi, Clara e Patrizio decideranno di tenere nascosta la loro storia d'amore. La salute precaria di Filippo danneggerà la serenità della sua famiglia, spingendolo a prendere un'importante decisione.

Michele aiuta Vittorio in radio

Tutti gli abitanti di palazzo Palladini inizieranno a stancarsi delle diatribe di Raffaelle e Renato, fino a quando Jimmy e Bianca non interverranno nella questione sequestrando il drone di Renato e il fucile ad acqua di Raffaele. Vittorio tenterà di evitare Speranza, senza rendersi conto di non aver svolto bene uno dei compiti che gli era stato affidato al lavoro.

Chiara Petrone, infatti, lo rimprovererà, spingendolo a chiedere aiuto a Michele per risolvere i suoi problemi in radio. La collaborazione con quest'ultimo lo aiuterà a decidere di iniziare un importante reportage di viaggio da presentare in seguito in radio. Silvia entrerà in crisi quando Giancarlo la inviterà per l'ennesima volta. Guido assisterà alla scena e lo riferirà in seguito a Mariella, chiedendole consigli su come comportarsi nei confronti della cugina e di Michele.