Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera tedesca Tempesta d'amore, ambientata in un immaginario paesino bavarese di nome Bichleim. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia su Rete 4 dal 4 al 10 luglio 2021, tutti i giorni a partire dalle 19:35 su Rete 4 .

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'avvelenamento di Ariane ai danni di Seline, sulla decisione di Florian di cedere il terreno a Erik, sull'innamoramento di Max per Jil e sui buoni propositi di Rosalie per conquistare l'amore di Michael.

Ariane tenta di avvelenare Seline

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che Ariane metterà in atto un nuovo piano per danneggiare Christoph, avvelenando una delle ciprie di Seline con un veleno capace di causare gravi problemi di salute. La dark lady vorrebbe far credere a Saalfeld che la sua fidanzata sta per morire per poi fornirgli l'antidoto per poi salvarla in cambio delle azioni del Furstenhof.

Intanto Erik chiederà con insistenza a Florian di suddividere i terreni che hanno ereditato, lasciandolo interdetto. Nella disputa interverrà anche Maya, che cercherà di mediare fra i due fratelli finendo per essere cacciata in malo modo da Erik. Poco dopo, quest'ultimo capirà che per convincere Florian ad accettare la sua offerta è necessario che lui si scusi con Maja.

Dopo averlo fatto, infatti, Florian accetterà di suddividere il terreno lasciando al fratello la parte in cui è presente la sorgente di acqua curativa. Ottenuto il suo intento, Erik discuterà con Ariane per capire come sfruttare economicamente la sua nuova proprietà, suscitando però poco interesse nella donna.

Max trascorre del tempo con Jil

Nel frattempo Alfons rimprovererà Max per aver flirtato con una ospite dell'hotel di nome Jil. Il giovane ignorerà i rimproveri del concierge e accetterà di recarsi nella stanza della donna per festeggiare il suo compleanno. Giunto lì, Max si renderà conto che Jil non ha organizzato una festa di compleanno, ma un romantico appuntamento per loro due.

Il giorno seguente, Lucy troverà qualcosa di inquietante nella stanza di Jil e lo riferirà a Max, il quale si renderà conto che la sua nuova conoscenza potrebbe essere una stalker. A quel punto, il giovane bacerà Amelie davanti a Jil per allontanarla, ma finirà soltanto per farla arrabbiare. Nonostante ciò, quest'ultima si presenterà a casa di Max che deciderà di trascorrere con lei non solo la serata ma anche il giorno seguente, scoprendo di essersi innamorato di lei.

Stanca di non poter celare i suoi sentimenti a causa del suo tic all'occhio, Cornelia deciderà di rivolgersi a Michael per scoprire se esiste un rimedio per eliminare il suo fastidio. Più tardi, il medico litigherà con Rosalie per aver scoraggiato alcuni clienti dal recarsi nel caffè della Engel a mangiare i dolci.

Dopo aver assistito a un piccolo malore di Seline, Maja la inviterà a rimanere a casa anziché accompagnare Christoph a un concerto. In questo modo, Seline non indosserà la cipria avvelenata e inizierà a sentirsi meglio.

Infine Rosalie deciderà di comportarsi in maniera corretta per conquistare Michael, finendo per ingelosirsi nel vedere Cornelia suonare il piano insieme a lui.