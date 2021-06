Domenica 6 giugno, dalle ore 20:35 su La7, andrà in onda una nuova puntata di Non è l'Arena, talk politico e di attualità condotto dal giornalista Massimo Giletti. Il conduttore si avvia oramai a chiudere l'ennesima stagione di grande successo per il programma nato nel lontano 2017, che in tutta la stagione ha spesso raggiunto in maniera agevole il milione di spettatori, vantando, in qualche occasione, anche il 10% di share. Nel corso della prossima diretta il giornalista ospiterà in studio Alberto Tarallo, con il quale verrà trattato nuovamente il cosiddetto 'Ares Gate'.

Il caso partì dal Grande Fratello Vip

Ai più, il caso che vede al centro la casa di produzione cinematografica Ares non rappresenta una novità. La questione, infatti, risale allo scorso mese di ottobre 2020, quando su Canale 5 era da poche settimane iniziata la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tra i concorrenti vi erano gli attori Massimiano Morra e Adua del Vesco (nome d'arte di Rosalinda Cannavò) e proprio da una serie di loro conversazioni era scoppiato il caso. In particolare, Adua aveva accusato Tarallo (a capo proprio della Ares) di aver messo su un sistema in cui gli venivano imposte le cose che avrebbe dovuto fare, limitandole di fatto la libertà. Ad ottobre del 2020, lo stesso sceneggiatore e capo della casa di produzione era intervenuto nel programma di Giletti per difendersi da queste accuse.

Della questione, poi, Giletti si era occupato anche lo scorso marzo, quando mandò in onda delle rivelazioni di un anonimo che svelò i rapporti tra Adua e Teodosio Losito, fidanzato di Tarallo, suicidatosi nel 2019.

Giletti farà luce anche su una vicenda legale tra la famiglia Losito e Tarallo

Nel corso della puntata, dunque, vi sarà un talk che vedrà al centro proprio Tarallo e in cui verranno mostrati dei documenti audio e dei messaggi, fino ad ora inediti, scambiati proprio tra Losito e l'ex concorrente del Gf Vip.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Nel corso del talk, poi, Tarallo avrà modo di dire la sua versione dei fatti in merito al caso inerente la polizza da 300 mila euro. Losito, infatti, avrebbe intestato al suo fratello Giuseppe un'assicurazione per la vita dal valore di 300 mila euro. Tale intestazione però è sempre stata contestata da Tarallo, secondo il quale il suo compagno gliela aveva promessa poco prima della morte per poter estinguere un debito.

A causa di questo, la famiglia di Losito e Tarallo si sono intentati una causa legale. Al momento non sono stati svelati ulteriori ospiti o temi che verranno trattati nel corso della puntata, anche se è assai probabile che, come accaduto per tutte le puntate di questa stagione, ampio spazio verrà dedicato agli aggiornamenti legati alla pandemia da Covid-19.