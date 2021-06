Sangiovanni non vuole essere solo un cantante, vuole essere il simbolo di una generazione che accetta la diversità, di qualunque tipo. Il pensiero dell'artista rivelazione di Amici 20, che ha già collezionato diversi dischi di platino, era stato già ben chiaro quando il diciottenne si trovava tra i banchi della scuola più famosa d'Italia. Adesso che può contare su oltre un milione e mezzo di follower su Instagram, Sangio vuole farsi portavoce di chi come lui non ama essere ''conforme'' ai canoni imposti dalla società. Partendo da questo presupposto, il giovane ha postato un messaggio che è il suo manifesto non solo di cantautore ma anche di persona.

L'occasione per esporsi si è presentata grazie al cortometraggio che Vanity Fair ha creato a corredo dell'intervista di coppia che vede proprio il cantautore protagonista con la sua fidanzata Giulia Stabile.

Giulia e Sangiovanni protagonisti di un cortometraggio per Vanity Fair

Non era mai successo che una coppia nata ad Amici e uscita dal programma da poco più di un mese conquistasse la copertina di una rivista tanto prestigiosa come Vanity Fair, eppure è quello che è successo a Sangiovanni e Giulia Stabile. Quando ieri si sono diffuse sul web le anteprime relative al servizio fotografico e all'intervista che vede la coppia protagonista, il web è andato in delirio. I Sangiulia, così come vengono definiti dai loro follower, hanno la potenza dei loro animi puri dalla loro parte: i due vengono apprezzati non solo come artisti ma anche come persone.

Entrambi hanno alle spalle un passato non troppo facile. Giulia, 19 anni appena compiuti, è stata vittima di bullismo durante gli anni della scuola media. Sangiovanni, 18 anni, ha sofferto a scuola dove i professori lo additavano come diverso perché non 'uguale' agli altri compagni. Ma i due giovani hanno saputo trasformare le loro debolezze in punti i forzi.

Vanity Fair, oltre ad avergli dedicato la copertina nel numero del 23 giugno, ha creato un cortometraggio in cui i due mentre giocano tra le onde del mare hanno il coraggio di ammettere cosa li fa soffrire. Essere additati perché diversi e raccomandati, il sorriso di lei, i difetti fisici, lo smalto sulle unghie e i vestiti fucsia di lui: tanti i motivi per essere criticati, ma il dolore di due nel video diventa la ricchezza della coppia.

Il cantante: 'Che parola è conformi? Non dovrebbe esistere'

Postando sul suo profilo Instagram il video, Sangiovanni ha voluto ribadire ancora una volta il suo pensiero. 'al giorno d’oggi non è facile essere diversi, non omologati', scrive il cantante di Malibù. ''Noi giovani d’oggi abbiamo tanti limiti imposti, non siamo accolti, non siamo capiti e a volte nemmeno accettati'', ha continuato Sangio, il quale ha aggiunto che anche i meno giovani hanno lo stesso problema, perché chi non è ''conforme'' non viene accettato. ''Che parola è conformi? Non dovrebbe esistere. Non ci dovrebbero essere dei canoni in cui se stai dentro sei giusto altrimenti sei sbagliato'', ha detto ancora il fidanzato della vincitrice di Amici 0, il quale ha puntato il dito contro coloro che non accettano chi cerca di vivere a modo suo senza sottostare ai dettami della società.

''Ma le cose cambiano e io e Giulia vogliamo essere parte di un cambiamento. Tutti abbiamo una grande responsabilità, noi non la tradiremo mai -ha terminato Sangiovanni- state con noi?''. Insomma, la coppia viaggia sulla stessa lunghezza d'onda e il loro sentimento reciproco di certo li ha resi più forti e più consapevoli. Il cortometraggio ha già ricevuto un numero di visualizzazioni enorme. Il momento più dolce? Quando Sangio dice di essere stato criticato anche per il suo neo sulla guancia, ma la fidanzata sottovoce gli dice che a lei quel neo piace. Ecco la forza dell'amore.