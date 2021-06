La possibilità che Giulia Stabile potesse diventare una ballerina professionista della nuova edizione di Amici aleggiava nell'aria da un po' di tempo. La vincitrice del talent targato 2021 spesso era stata ai casting che sono già in atto e Veronica Peparini stessa aveva affermato che la giovane avesse tutte le carte in regola per far parte del cast fisso del programma. Le supposizioni sono diventate una certezza questa mattina: in un trafiletto dell'intervista rilasciata Vanity Fair si legge infatti che Giulia è sotto contratto con la Fascino di Maria De Filippi e danzerà tra coloro che fino a qualche mese fa le hanno fatto da insegnanti.

La ballerina nel cast di Amici 21

Le fan di Giulia possono tirare un sospiro di sollievo: la diciannovenne vincitrice di Amici 20 continuerà a ballare su Canale 5 durante tutta l'edizione di Amici 21. La romana, infatti, è entrata a far parte del cast del talent, questo è quello che Vanity Fair dà come notizia certa. Effettivamente, che la Stabile fosse entrata a far parte della grande famiglia della conduttrice di Canale 5 si era già intuito quando su Witty.tv pochi giorni fa quando è comparso un video in cui la fidanzata di Sangiovanni si metteva a 'disposizione' di tutti coloro che volevano fare un gavettone a chi lo meritava. Insomma, come Giulia stessa aveva anticipato qualche tempo fa, tanti sono i progetti che vedranno la ragazza protagonista.

Solo cose belle per Giulia che con il suo sorriso, oltre che con la sua arte, ha conquistato pubblico ma anche professori della scuola. Inoltre, non sono mancate parole di apprezzamento anche da parte dei professionisti del talent. Stabile, quindi, di certo verrà accolta a braccia aperte da tutti. E se i commenti delle sostenitrici della danzatrice hanno espresso soddisfazione per la bella novità, allo stesso modo non sono mancate le critiche.

Giulia tra approvazioni e critiche

Alcuni utenti del web hanno voluto sottolineare che Giulia è troppo giovane per trovarsi tra i professionisti. Altri addirittura hanno scritto tra i messaggi presenti sui social che Stabile non avrebbe le capacità giuste per far parte del programma. In realtà, non è certo la prima volta che i talenti usciti dal programma abbiano poi fatto parte del cast.

Da Stefano De Martino a Sebastian, passando per Virginia Tomarchio e Giulia Pauselli: questi sono solo alcuni dei nomi dei ballerini che allietano con le loro esibizioni il pomeridiano e il serale di Amici.

Giulia, inoltre, insieme al fidanzato Sangiovanni, rappresenta il nuovo che avanza. La coppia si vuole fare portavoce della 'diversità', per andare contro ogni tipo di discriminazione. Evidentemente Maria De Filippi ha accolto questa filosofia. Inoltre è innegabile che Giulia mentre balla è capace di trasportare nel suo mondo, diventando lei stessa ogni volta il personaggio adatto alla coreografia da interpretare oltre che da ballare.