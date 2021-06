Nina Moric torna a puntare il dito contro il suo ex marito Fabrizio Corona. La showgirl e modella croata, in queste ore si è lasciata andare ad un durissimo sfogo che ha deciso di condividere sul suo profilo ufficiale Instagram, con il quale ha attaccato Corona ed ha tirato in ballo anche Carlos, il figlio che i due ebbero ai tempi del loro matrimonio. Moric ha raccontato dei retroscena legati al loro rapporto, rivelando per la prima volta che Corona le avrebbe rubato anche del denaro.

Il duro sfogo di Nina Moric contro l'ex marito Fabrizio Corona

Nel dettaglio, Nina Moric ha esordito il suo sfogo dicendo che fino alla fine ha sperato che Fabrizio fosse cambiato per davvero e che potesse essere definitivamente un uomo nuovo, dopo i pesanti trascorsi.

"Invece non ti smentisci mai, pensi soltanto ai soldi", ha dichiarato Moric attaccando il suo ex marito e tirando in ballo degli scatti che sono apparsi questa settimana sulle pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini, dove si parla di una presunta ritrovata serenità tra i due ex coniugi, per il bene di Carlos Maria.

"E non dirmi che vuoi bene a Carlos. Ho scritto Carlos, perché chiamarlo tuo figlio sarebbe una blasfemia", ha proseguito Nina nel suo durissimo sfogo social.

'Mi hai rubato denaro', sbotta Nina Moric sui social

"Mi hai tolto tutto, mi hai rubato denaro, per non tacere che non ci hai mai sostenuto materialmente oltre che moralmente"; ha proseguito ancora la modella creata, la quale sostiene che in questi anni Corona avrebbe "usato" Carlos come una sorta di "free pass" per poter uscire dal carcere, dove è stato portato più volte.

Moric ha proseguito poi dicendo che per ottenere l'affido esclusivo di Carlos, Corona le avrebbe chiesto un bel po' di soldi e la modella sostiene di aver sborsato la cifra che sarebbe stata richiesta dall'ex re dei paparazzi, aggiungendo che ci sarebbe ancora un atto che dimostrerebbe il tutto e che lei custodisce.

"Sei un nulla e rimarrai tale per l'eternità, ma ricordati che tutto questo lo hai voluto solo tu", ha proseguito ancora la modella nel suo sfogo social.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'appello di Nina Moric per Corona

A questo punto, Nina ha voluto rivolgere una vera e propria preghiera al suo ex marito, al quale ha chiesto di lasciare in pace sia lei che Carlos.

"Vivi la tua vita, ma non rovinare più la nostra. Ti prego, almeno questo", ha chiosato Nina Moric aggiungendo che lei e Carlos non sono la sua famiglia.

Insomma uno sfogo molto duro, col quale sembrerebbe che la modella croata voglia prendere definitivamente le distanze dal suo ex marito, che in questi giorni ha ufficializzato la sua relazione con Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e donne.