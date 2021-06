Nella giornata di oggi Vanity Fair ha pubblicato un estratto dell'intervista fatta in esclusiva a Sangiovanni e Giulia Stabile, corredata da alcuni scatti. In pochissimo tempo le foto e le parole dei due protagonisti sono diventati virali sul web. Il cantante e la ballerina saranno sulla copertina della rivista. La coppia nata tra i banchi di Amici 20 ha conquistato il pubblico non solo per il talento ma anche per il loro sentimento puro e genuino e a proposito della loro relazione i due hanno ammesso che ancora non hanno fatto l'amore.

La coppia: 'Fare l'amore per la prima volta? A noi non è ancora successo'

Sempre più uniti e innamorati, Giulia e Sangiovanni compariranno in copertina nel numero di Vanity Fair che sarà in edicola da domani, 23 giugno. I sorrisi e gli sguardi dicono tutto: in spiaggia a Fregene, dove erano stati avvistati da alcuni fan la settimana scorsa, la vincitrice e il secondo classificato di Amici 20 hanno realizzato un'intervista nella quale si raccontano a tutto tondo, partendo dal primo bacio fino ad arrivare ai desideri per il futuro.

Il mondo del web ha subito apprezzato la genuinità con cui i due ragazzi si sono presentati: la popolarità e il successo non li hanno cambiati, ma entrambi sono stati capaci di diffondere messaggi positivi alla loro generazione, che li sostiene a ogni passo.

Anche se attualmente è stata diffusa solo una piccola parte delle loro dichiarazioni, è facile intuire che il legame che li unisce è davvero forte. 'Fare l'amore per la prima volta? Vuol dire essere una cosa sola. Ma a noi non è ancora successo', hanno detto i due giovani, che non vogliono bruciare le tappe ma vivere il sentimento.

Inoltre, il cantante ha voluto precisare che Giulia, prima di desiderarlo, ha iniziato a volergli bene: da qui nasce la solidità della storia dei due che non hanno neanche 40 anni insieme. Giulia ha festeggiato 19 anni la scorsa domenica, 20 giugno, mentre Sangio ha raggiunto la maggiore età all'interno della scuola, il 9 gennaio.

Sangio e Giulia conquistano con la loro purezza

Sangiovanni, che si prepara per prendere parte a Battiti Live, in onda dal prossimo 25 giugno, durante l'intervista ha rivolto il suo pensiero alle minoranze di ogni tipo che non vengono rispettate. 'Prevederei qualche pena, una multa per chi non accetta gli altri a causa di una certa chiusura' ha detto il cantante che solo qualche giorno fa è stato criticato solo perché vestito di fucsia.

Largo spazio poi ai sentimenti: Giulia ha voluto ricordare il primo bacio. 'Ci siamo guardati, avvicinati sempre di più, ho sentito in pancia un solletico e, mentre le labbra si toccavano piano piano, mi sono come sollevata da terra', ha detto la ballerina, mentre il fidanzato ha aggiunto che in fondo il primo avvicinamento è stato poco più di un bacio a stampo.

A mandare i fan in tilt poi sono stati gli scatti: Giulia e Sangiovanni sono diventati, in pochissimo tempo, degli idoli, non solo per i loro coetanei ma anche per le generazioni più adulte.