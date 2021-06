Nelle prossime puntate di Love is in the air, all'Art Life scopriranno che Kaan Karadağ ha rubato l'idea dei lampadari disegnati da Engin. Sarà per tutti un duro colpo e Serkan attribuirà tutte le colpe della vicenda a Eda. La ragazza, offesa e moralmente distrutta, non lo vorrà più vedere e si deciderà a restituirgli l'anello.

Kaan Karadağ ruba uno schizzo all'Art Life

All'Art Life riceveranno una notizia inattesa e riguarderà gli schizzi fatti da Engin per un prestigioso hotel americano. Infatti l'architetto ha realizzato dei lampadari, depositando subito il brevetto.

Tale azione è stata fatta da Eda, ma la ragazza non sa che la sua coinquilina si vede con Kaan Karadağ e che proprio a casa sua l'acerrimo nemico di Serkan ha avuto modo di fotografare il dossier.

Kaan, poi, ha fatto realizzare in tempo record il disegno dei lampadari, facendo spacciare l'idea di Engin per un plagio ai danni di un noto negozio. Quando il team dello studio riceverà la notizia della presunta contraffazione proprio da Kaan, fin dal primo istante capiranno che non si tratta di una coincidenza: lui è riuscito a rubare la loro idea.

Eda non vuole avere più niente a che fare con Serkan

Per Serkan la responsabile di tutto ciò sarà Eda: solo lei è entrata in possesso del dossier e l'ha portato fuori dall'ufficio, magari passandolo a Kaan.

Per l'architetto anche l'atteggiamento strano della ragazza sarà ancora più eloquente, infatti ha notato che ultimamente Eda l'ha evitato e per lui la spiegazione sarà solo una: si sentiva in colpa per le informazioni passate a Kaan. In realtà Eda gli stava lontano perché si è resa conto di essersi innamorata di lui e non vorrebbe cadere in tentazione.

La ragazza rimarrà delusa dalle accuse di Serkan, per questo motivo se ne andrà via, minacciandolo che non la rivedrà mai più.

Serkan, per credere all'innocenza di Eda, vuole delle prove

La mattina successiva al grande litigio, Eda andrà a casa di Serkan per restituirgli l'anello di fidanzamento. Lui la pregherà di non farlo, anche perché le persone potrebbero iniziare a spettegolare e la storia potrebbe finire sulle pagine di gossip, anche se Serkan sa benissimo che non vuole che la ragazza lo faccia perché per lei prova qualcosa che va oltre il loro contratto.

Eda accetterà di non toglierlo, ma gli dirà a chiare lettere che non lo vuole più vedere.

I due, successivamente, avranno l'opportunità di confrontarsi quando Eda, con una scusa, verrà convocata in ufficio da Engin. Lei sarà ancora offesa per le accuse che le ha fatto, mentre lui cercherà di trovare una strada che possa condurre al vero colpevole della faccenda. Lui potrebbe anche credere all'innocenza della ragazza, ma vuole delle prove. Lei sarà disposta a portargliele, ma dopo ciò non lo vorrà più vedere.