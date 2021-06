Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, nata in Germania nel 2005 e giunta a metà della diciassettesima stagione, continua a riscuotere un grande successo. Le storie d'amore e i numerosi intrighi, infatti, non fanno altro che aumentare l'attenzione del pubblico.

Nelle prossime puntate, Maja e Hannes parteciperanno a un ballo in maschera, ma la ragazza proverà ancora dei sentimenti molto forti per Florian e si preoccuperà per il rapporto tra il ragazzo e Shirin. Rosalie verrà messa sotto pressione durante un'intervista e Cornelius non riuscirà a conquistare il cuore di Selina.

Inoltre, Werner regalerà un viaggio ad Alfons e Hildegard per permettergli di stare insieme.

Tempesta d'amore, spoiler tedeschi: Rosalie verrà messa sotto pressione

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Maja e Hannes decideranno di partecipare a un ballo in maschera, organizzato dal club di golf. Si metteranno alla ricerca di un abito da indossare, ma nessuno dei due dovrà sapere della scelta dell'altro.

Nel frattempo, Rosalie rilascerà un'intervista, ma le cose si complicheranno. La giornalista, infatti, le farà delle domande molto scomode su Christoph e, implicitamente, le farà capire di ritenerlo colpevole e meritevole delle accuse. Rosalie, sopraffatta dalle emozioni, non saprà come uscire da quella situazione e, alla fine, si rifiuterà di rispondere alle domande.

In seguito al suo atteggiamento, verrà attaccata e perderà il consenso del consiglio locale. Gestire lo stress, per lei, diventerà così difficile da non riuscire più a dormire. Ariane, a questo punto, le proporrà qualcosa di diverso.

Anticipazioni dalla Germania di Tempesta d'amore: Maja sarà gelosa di Florian e Shirin

Le anticipazioni di Tempesta d'amore rivelano che Hildegard avrà bisogno di confidarsi con qualcuno per la delusione ricevuta da Alfons.

La donna, avrebbe voluto solo trascorrere del tempo assieme a lui, ma la presenza di Werner ha reso impossibile tutto ciò. Cornelia ascolterà il suo sfogo, per poi decidere di parlare direttamente con Werner. Quest'ultimo, resosi conto della situazione, regalerà un viaggio ai coniugi. I due, così, avranno modo di riappacificarsi e di condividere un momento di serenità.

Intanto, Florian non riuscirà a smettere di pensare a Maja. Cercherà di distrarsi, ma il suo cuore continuerà a battere per la giovane. Inoltre, Shirin continuerà ad avere molte attenzioni verso di lui, dimostrando di non poter dimenticare i suoi sentimenti. Maja, nonostante faccia coppia con Hannes, proverà una fitta di gelosia al pensiero che Florian e Shirin passino del tempo insieme.

Selina non si lascerà andare con Cornelius

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, Selina e Cornelius torneranno dal loro viaggio in Inghilterra. Le cose, però, non sono andate secondo i piani dell'uomo perché, tra i due, non c'è stato alcun avvicinamento di tipo sentimentale. Selina, infatti, è ancora profondamente innamorata di Christoph.

Nel frattempo, Ariane accetterà di sposare Erik, ma non sarà convinta di andare fino in fondo. Erik, d'altra parte, non vedrà l'ora di concretizzare i suoi sogni d'amore e cercherà di affrettare i tempi, ma rimarrà molto deluso quando scoprirà di non poter prendere appuntamento prima di qualche mese.