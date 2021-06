Nelle prossime puntate di Love is in the air, Eda non potrà continuare a negare i sentimenti che prova per Serkan. Intanto all'Art Life proseguiranno le indagini per risalire alla reale fonte che ha consegnato alla stampa il contratto (a tratti modificato) stipulato tra Eda e Serkan.

Eda e i sentimenti per Serkan

Eda non riuscirà a negarlo nemmeno a se stessa: quello che doveva essere solo un gioco con Serkan Bolat in realtà si sta trasformando in qualcosa di più serio. In un confronto con la sua amica Ceren, la ragazza ammetterà che per Serkan prova qualcosa e probabilmente si sta innamorando di lui.

Allo stesso tempo, però, saprà che non potrà cedere a tale tentazione, anche perché il fine del contratto tra loro stipulato è quello di separare Selin e Ferit, in maniera tale da riportare la donna tra le braccia dell'architetto.

Per questo motivo Eda si riprometterà di stare il più lontano possibile da Serkan, anche se la ragazza non potrà immaginare che anche l'architetto sta iniziando a sentire qualcosa per lei ed è rimasto colpito anche dal regalo che gli ha fatto per il compleanno: un mappamondo a lievitazione magnetica. Un regalo sentito e molto particolare, visto che la maggior parte dei suoi conoscenti, compresa Selin, gli hanno regalato un orologio, visto che lui li colleziona.

Selin teme di essere scoperta per il contratto consegnato da Ferit a Kaan

Intanto alla Art Life sarà ancora aperta "l'indagine" riguardante il contratto di Eda e Serkan finito nelle mani dei giornalisti. La verità è che è stato Ferit a inviare la foto del contratto a Kaan Karadağ, che poi ha rigirato tutto alla stampa, facendo anche delle modifiche al contenuto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Selin, però, ha protetto Ferit con Serkan, dicendogli che in realtà il giornalista che ha pubblicato per primo la notizia ha preso la parte del contratto dalla sua spazzatura.

Per questo l'architetto ha deciso di procedere per vie legali, per violazione della privacy, attribuendo il caso a Ceren, l'amica avvocato di Eda, che come prima cosa andrà a parlare proprio con il giornalista che ha pubblicato la notizia.

Questa cosa preoccuperà molto Selin, visto che per il bene di Ferit ha dovuto mentire a molte persone, e temerà di avere dei problemi con Serkan.

Kaan pubblica i lampadari progettati dalla Art Life

L'Art Life, però, a breve si dovrà preparare a ricevere una brutta sorpresa. Infatti Kaan Karadağ, dopo aver consultato e fotografato di nascosto un brevetto dello studio presente nell'ingresso della casa di Eda e Melo, è riuscito a farsi realizzare in tempo record il disegno di alcuni lampadari progettati dallo studio di Serkan.

Ora non gli resterà che pubblicizzare la vendita di questi lampadari, come prenderanno questa batosta all'Art Life?