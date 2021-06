In Italia prosegue la trasmissione di Love is in the air (Sen Çal Kapımı, ndr), la serie turca che racconta le vicende di Eda e Serkan in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15:30. In Turchia, però, i telespettatori stanno già assistendo alle puntate della seconda stagione, dove nella vita di Eda e Serkan ci sono dei risvolti sorprendenti, tra cui l'arrivo di una figlia.

La seconda stagione parte con un salto temporale

Nella produzione originale turca Sen Çal Kapımı è suddivisa in puntata da due ore circa e qui in Italia il pubblico, dalla settimana che comincia lunedì 21 giugno, proseguirà la visione con la sesta puntata.

La prima stagione è composta da 39 episodi, quindi il cammino della serie è ancora molto lungo, mentre in Turchia sono ovviamente più avanti e il 9 giugno scorso, su Fox Turchia, è iniziata la seconda stagione, con dei risvolti davvero epici.

Infatti il pubblico ha lasciato Eda e Serkan in mezzo a una profonda crisi. Tutto è iniziato quando l'architetto, ipocondriaco incallito, ha scoperto di avere un tumore al cervello. È stato segnato profondamente dalla malattia, al punto da prendere delle decisioni davvero drastiche, come rimandare il matrimonio con Eda, ma non solo, anche la possibilità di mettere su famiglia. Ritornerà un po' il vecchio Serkan di sempre, quello che pensava solo al lavoro.

Per lui, però, ci saranno delle sorprese inaspettate.

Eda e Serkan non stanno più insieme

Come accaduto in altre Serie TV turche, come DayDreamer per esempio, la seconda stagione di Sen Çal Kapımı è iniziata con un salto temporale di ben cinque anni. Eda e Serkan non stanno più insieme, lui non l'ha mai dimenticata, anzi, la vede praticamente dappertutto, anche se è convinto che siano solamente delle allucinazioni dovute alla malattia.

A ogni modo le loro strade non tarderanno a incrociarsi. Infatti Serkan per lavoro si recherà a Şile e qui rischierà di avere un piccolo incidente. Infatti, mentre in auto starà al telefono, rischierà d'investire una bambina, dal carattere molto forte, che infatti lo minaccerà: se non le darà un passaggio a casa, lo farà denunciare dalla madre per il quasi incidente.

Serkan non sa di essere padre

Quello che Serkan non potrà immaginare è che la bambina che sta accompagnando a casa non è altro che la figlia di Eda, Kiraz. La cosa più sorprendente, però, è che la piccola è anche figlia di Serkan. La ragazza infatti, quando ha scoperto di essere incinta, non ha mai detto al suo ex di esserlo.

Serkan, però, non sa ancora la verità. Infatti per ora lui è convinto che la piccola Kiraz sia la figlia di Melo, la coinquilina di Eda che è rimasta sempre al fianco. Come reagirà Serkan quando scoprirà che la piccola Kiraz è sua figlia?