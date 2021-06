Sta facendo molto discutere i fan la scelta della vincitrice di Amici 20 di misurarsi con cose diverse dalla danza. Nei giorni scorsi, infatti, Giulia Stabile è stata presentata come protagonista di un progetto che permetterà a dei ragazzi di "vendicarsi" con qualcuno attraverso dei gavettoni. Alcuni fan della giovane, però, hanno storto il naso di fronte a questa sua nuova esperienza professionale, soprattutto perché non ha nulla a che fare con il ballo.

La vincitrice di Amici tenta nuove strade professionali

Sono passate poche settimane da quando Giulia Stabile ha vinto Amici, ma sono già tanti i Gossip che sono circolati sul suo conto, sia positivi che negativi.

Se da un lato c'è chi gioisce ogni volta che la ragazza si fa vedere affianco al fidanzato Sangiovanni, dall'altro qualcuno non sta approvando le sue ultime scelte professionali.

Venerdì 18 giugno, ad esempio, sui social network è stato pubblicato un video che anticipa il debutto di un nuovo format. Nel promo che è stato caricato in rete, si vede la ballerina 18enne parlare con una ragazza di problemi d'amore: ad un certo punto, la protagonista della ventesima edizione del talent-show, invita la sua nuova amica a far svegliare il compagno con un gavettone.

Gli addetti ai lavori, poi, hanno condiviso con i follower il seguente interrogativo: "Ci sono persone che meriterebbero un gavettone. Tu a chi vorresti farlo?

Scrivici, la nostra Giulia è pronta ad aiutarti".

La polemica di alcuni spettatori di Amici

Dopo aver visto il promo del nuovo format che Giulia dovrebbe condurre prossimamente su Witty Tv, alcuni fan si sono esposti per dirsi contrari al percorso che la ragazza sta facendo dopo aver vinto Amici.

"Oddio, si è davvero prestata a questa trashata.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Pronta a diventare la nuova Giulia De Lellis. Mi dispiace perché è una brava ballerina, ma si sta facendo rovinare dalla redazione", ha scritto una ragazza su Twitter raccogliendo parecchi consensi.

Tra gli altri commenti di protesta al nuovo lavoro di Stabile, spiccano i seguenti: "La vincitrice di Amici ha preso residenza agli studi Elios e si è ridotta a fare un programmino sui gavettoni".

"Che finaccia raga, gli altri a lavorare in importanti compagnie e lei a fare gavettoni", "Ad Amici ci è andata per farsi conoscere come ballerina ma finisce per fare i gavettoni su Witty", "Voi ancora pensate che abbia vinto per la sua bravura e non per il personaggio che va di moda tra le ragazzine", "Il fenomeno del ballo, la più versatile a fare gavettoni e lo sketch comico".

La storia d'amore con Sangiovanni dopo Amici

Il pensiero che hanno sposato la maggior parte di coloro che non approvano la scelta di Giulia di prestarsi a condurre un programma su Witty Tv, è che la sua massima aspirazione dovrebbe essere quella di distinguersi per la danza, seguendo le orme di colleghi come Tommaso, Serena e Alessandro che lavorano in importanti compagnie di ballo.

Stabile, però, va dritta per la sua strada e porta avanti tutti i progetti che la redazione di Amici e Maria De Filippi le stanno proponendo in questo periodo.

Un recente avvistamento su una spiaggia di Fregene, inoltre, ha portato i fan a sospettare che la 18enne potrebbe essere la protagonista del nuovo videoclip di Sangiovanni. L'ipotesi che sta serpeggiando sul web, infatti, è che i piccioncini possano aver girato il filmato di "Malibu", la canzone che sta impazzando in radio e nelle classifiche da qualche settimana a questa parte.

La coppia nata nella scuola più famosa d'Italia, inoltre, è unitissima e di recente Giulia si è recata a Vicenza per conoscere tutta la famiglia del fidanzato.