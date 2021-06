Continua la programmazione di Love is in the air (in originale Sen Çal Kapımı), la nuova serie turca in onda dal lunedì al venerdì alle 15:30 su Canale 5. Le vicende di Eda e Serkan continueranno ad appassionare i telespettatori italiani anche nella settimana dal 14 al 18 giugno, quando i due dovranno rendere credibile la convivenza agli occhi di tutti. Inoltre, le anticipazioni rivelano che i due finti fidanzati si recheranno ad Antalya per concludere un affare con il signor Birol che, però, è in crisi con la moglie e la tensione metterà in pericolo la conclusione dell'investimento.

Eda e Serkan cercheranno di mettere pace tra i due coniugi e questa collaborazione contribuirà ad avvicinarli, al punto tale da trascorrere un'intera notte insieme.

Anticipazioni Love is in the air 14-18 giugno: Eda e Serkan cercano di rendere credibile la convivenza

Nelle puntate di Love is in the air in onda su Canale 5 dal 14 al 18 giugno Selin tenterà di mettere in difficoltà Bolat facendo in modo che Ferit venga assunto in azienda come consulente. Nel frattempo, Serkan ed Eda cercheranno di rendere più credibile la convivenza agli occhi dei futuri coniugi Şimşek, specialmente di Selin. La giovane Yıldız, non potendo assentarsi dal posto di lavoro, incaricherà Figen di prendere i suoi effetti personali e di portarli a casa di Serkan.

L'amica si farà aiutare da Erdem e Melek che, malgrado qualche piccolo intoppo, concluderanno la missione. Sarà con l'aiuto di Aydan che il gruppo riuscirà a dare alla casa un tocco femminile che convinca Selin della convivenza. Tuttavia, Eda non troverà una scatola di vestiti che poi si scoprirà dimenticata nel giardino della sua casa.

Spoiler Sen Çal Kapımı, puntate italiane 14-18 giugno: Selin trova il contratto di fidanzamento di Eda e Serkan

Eda e Serkan, che fingono di vivere insieme, accoglieranno a cena Selin e Ferit. L'ex fidanzata di Bolat, però, continuerà a dubitare del fidanzamento e farà di tutto per ottenere qualche prova che le dimostri di aver ragione.

Frugando qua e là, troverà l'accordo scritto stipulato tra l'ex e la fioraia. Per una serie di coincidenze, attraverso Ferit il contratto finirà nelle mani di Kaan, sempre più intenzionato a rovinare Serkan. Il giorno seguente, quest'ultimo partirà verso Antalya con Eda, Ferit, Selin, Piril ed Engin, per una premiazione e per concludere l'affare del Golf Resort. Stando alle anticipazioni di Love is in the air rilasciate in rete, Karadağ continuerà a tramare contro Bolat passando a Fatma le foto fatte al contratto trovato da Selin.

Serkan ed Eda trascorrono la notte insieme: Love is in the air, anticipazioni al 18 giugno

Sempre nelle puntate di Love is in the air dal 14 al 18 giugno, Selin e Ferit discuteranno per via dello strano comportamento che lei avrebbe verso Serkan.

Nel frattempo, quest'ultimo organizzerà l’incontro con il signor Birol e la moglie i quali saranno sul punto di divorziare. Di conseguenza, si rifiuteranno di firmare l'accordo per evitare di essere soci nell'affare. Allora, Eda parlerà con la signora Sevil, mentre Serkan si intratterrà con il marito della donna, per cercare di mettere pace tra i coniugi. Successivamente, i due protagonisti si ritroveranno a trascorrere una notte insieme al Tempio di Apollo e ad assistere ad una pioggia di stelle cadenti, per poi recarsi all'alba a fare un bagno in una piscina naturale immersa in un'ambiente da sogno e dall'atmosfera romantica.