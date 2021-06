Torna lo spazio dedicato alle anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore. La TV Soap, in Germania, è giunta a metà della diciassettesima stagione e si sta concentrando sul rapporto d'amore tra Maja e Florian. Gli intrighi e gli imprevisti sono più presenti nella vita dei protagonisti e le sorprese non smettono di entusiasmare il pubblico.

Nelle prossime puntate, Erik inizierà a sospettare qualcosa del piano di Christoph, mentre Selina scoprirà che Ariane ha davvero provato ad avvelenarla. Max e Vanessa organizzeranno una serata al cinema e Maja passerà molto tempo con Hannes.

Tempesta d'amore, trame tedesche: Selina chiederà a Christoph di costituirsi

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Erik ascolterà una conversazione sospetta tra Christoph e il medico di Ariane. Non vorrà lasciarsi sfuggire l'occasione per andare a fondo alla questione e, poco dopo, costringerà il dottore a parlare con lui. Christoph si troverà in una situazione di grande difficoltà perché il suo piano rischierà di venire allo scoperto. Selina gli chiederà di essere sincero e di costituirsi, ma l'uomo gli confermerà che ha agito così solo perché Ariane ha cercato di avvelenarla. Selina, a questo punto, si sentirà in dovere di indagare su questa possibilità

Nel frattempo, Maja e Hannes rafforzeranno il loro legame e si sentiranno nuovamente vicini come un tempo.

Trascorreranno la notte insieme, ma non potranno tenere la cosa nascosta. Florian, infatti, verrà subito a conoscenza della verità, ma il suo dolore non farà cambiare idea alla giovane: Maja sarà intenzionata a non soffrire più per amore e a godere del magnifico rapporto con Hannes.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Spoiler tedeschi di Tempesta d'amore: Selina sarà pronta a partire con Cornelius

Le anticipazioni tedesche di Tempesta d'amore rivelano che, nelle prossime puntate, Werner scoprirà che la spilla di Marita Maricelli non è stata rubata, ma che è stata la stessa donna a nasconderla. Inizialmente, vorrà agire per vie legali, però, dover ascoltato le sue giustificazioni, deciderà di perdonarla e di offrirle un soggiorno gratis al Furstenhof.

Intanto, Selina indagherà sulle vere intenzioni di Ariane e, quando scoprirà che Christoph le aveva detto il vero, non avrà altra scelta che allontanarsi da lei. Christoph spererà in un ritorno di fiamma e cercherà di riavvicinarsi, ma la donna sarà intenzionata a lasciare la Germania assieme a Cornelius.

Hildegard vorrà trascorrere una serata romantica con Alfons

Nelle prossime puntate tedesche di Tempesta d'amore, in onda sul canale Das Erste, Maja cercherà di non pensare alla sua vecchia relazione con Florian. Purtroppo, i ricordi continueranno a riaffacciarsi nella sua mente e a interferire con la sua felicità. Florian, d'altra parte, non sopporterà l'idea di non conoscere le reali intenzioni della sua ex compagna.

Le chiederà, quindi, di essere sincera con lui e di dargli una risposta definitiva.

Nel frattempo, Hildegard non vedrà l'ora di riaccogliere Alfons in casa. Vanessa, per permetterle di passare del tempo da sola con lui, chiederà a Max di andare al cinema insieme. Il ragazzo sarà ben felice di acconsentire a questa proposta, ma Benni si intrometterà nel loro rapporto. Inoltre, Hildegard rimarrà delusa dal comportamento di Alfons perché l'uomo porterà a casa Werner.