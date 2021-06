Gli spoiler della famosa soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano diverse curiosità per gli appassionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 7 all'11 giugno su Rete 4, Ariane e Erik falliranno il loro terribile piano, grazie a Franzi: la donna, infatti, riuscirà a trovare il nascondiglio di tim e salverà l'uomo dalle grinfie dei due. Nel frattempo Rosalie cercherà di far ingelosire Michael e userà l'ignaro Maximilian per portare a termine il suo obiettivo. In seguito Franzi scoprirà di essere incinta di Tim, entrambi saranno assai felice per la bella novità e saranno desiderosi di annunciarla a tutti quanto prima.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Franzi trova il nascondiglio di Tim e lo salva

Nelle puntate di Tempesta d’amore che verranno trasmesse da lunedì 7 a venerdì 11 giugno, Franzi avrà un’idea alquanto brillante e riuscirà ad entrare nel luogo dove è rinchiuso Tim, poi chiamerà i soccorsi e riuscirà a salvare l’uomo. Poco dopo Ariane si renderà conto di aver fallito il suo diabolico piano e andrà su tutte le furie, tanto che neanche Erik riuscirà a calmarla. Nel frattempo Alfons non riuscirà a trovare le sue spille d’oro da nessuna parte. In seguito Rosalie andrà a ballare con Maximilian, poi i due andranno a casa della donna. Lo scopo di Rosalie, però, sarà unicamente quello di far ingelosire Michael.

Rosalie viene arrestata

Tim vorrà uscire prima dall'ospedale, così firmerà per andarsene: l'uomo, però, non sarà preoccupato poiché al suo fianco avrà la bella Franzi. Poi il giovane Saalfeld deciderà di non denunciare Ariane e neanche Erik, poiché non avrà prove utili contro di loro. Vanessa, intanto, non vorrà interrompere i suoi allenamenti sportivi, ma sarà costretta, poiché dopo l'infortunio al ginocchio destro, la giovane dovrà operarsi.

Successivamente accadrà qualcosa di assai inaspettato: Rosalie sarà arrestata dal commissario Meyser, con l'accusa di essere immischiata nel rapimento di Tim.

Franzi scopre di essere incinta di Tim

Michael avviserà Vanessa che purtroppo dovrà rinunciare ai campionati di scherma, per sottoporsi all’operazione al menisco. Frattanto il commissario Mayser perquisirà l’appartamento di Michael in presenza di Rosalie, l’uomo farà di tutto pur di trovare i soldi del riscatto, che a sua detta si troverebbero proprio nell’abitazione dell’uomo.

Successivamente Franzi scoprirà di essere incinta di Tim e deciderà di confidare la novità a Lucy, mentre il giovane Saalfeld sarà desideroso di rivelare a Christoph che presto diventerà padre, così cercherà di farglielo capire.

Ariane usa i soldi del riscatto

Maya installerà una camera oscura nel seminterrato del Fürstenhöf, mentre Tim cederà a suo padre il 10% delle quote dell’hotel. Nel contempo Vanessa regalerà ad Alfons alcune riproduzioni delle spille vinte dal portiere, nei concorsi precedenti. Rosalie, intanto, ripenserà ai clienti che potrebbero averle lasciato una particolare banconota. Più tardi Ariane riuscirà a trovare il modo per usare i soldi del riscatto, nonostante le banconote siano state registrate.

Maya e Florian, intanto, si ritroveranno nel bosco e salveranno un piccolo coniglio, poi la coppia si renderà conto che l’animale non è in grado di nutrirsi da solo, così decideranno di prendersene cura. Sarà così che Maya inizierà a guardare Florian con occhi diversi. Infine, Alfons rinuncerà al concorso per il miglior portiere d'albergo bavarese.