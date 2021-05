Gli spoiler della soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, riservano molte curiosità per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 31 maggio al 4 giugno su Rete 4, Ariane ed Erik metteranno in atto un terribile piano e con l'aiuto di uno scagnozzo attireranno tim Saalfeld presso il lago e poi lo rapiranno. Da questo momento in poi, al Fürstenhof tutto ruoterà intorno al rapimento del giovane e Christoph farà di tutto pur di scoprire cosa possa essere accaduto a suo figlio. I primi sospetti dell'albergatore, ricadranno subito su Ariane, così l'uomo deciderà di affrontarla a muso duro.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Erik e Ariane diventano complici

Nelle prossime puntate di Tempesta d'amore, Christoph e Lucy riusciranno a fare in modo che Tim e Franzi possano sposarsi a Bichleim. Frattanto Tim annuncerà a tutti che sarà Selina ad assumere la direzione delle scuderie e del club di Polo, poi l'uomo avrà un confronto con Ariane e le dirà che non ha ancora deciso cosa fare con le quote dell'hotel. Successivamente Erik chiederà ad Ariane il 30% del riscatto per il rapimento di Tim: la donna accetterà di concederglielo, ma in cambio vorrà che l'uomo partecipi al suo piano. Poco dopo Erik accetterà l'offerta della donna e diventerà suo complice nel sequestro di Tim.

Erik e Ariane sequestrano Tim

Erik e Ariane metteranno in atto il piano ai danni di Tim e riusciranno ad attirare l'uomo presso il lago, dove uno scagnozzo sarà pronto ad addormentarlo con del cloroformio. Durante la colluttazione, però, Tim colpirà lo sconosciuto e riuscirà a liberarsi, ma non sarà in grado di restare sveglio per troppo tempo, poiché durante lo scontro avrà respirato una piccola quantità di cloroformio.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Poco dopo Erik approfitterà della situazione e porterà Tim presso il nascondiglio deciso in precedenza. Successivamente l'uomo chiederà ad Ariane il 10% in più, per aver portato a termine tutto il lavoro da solo.

Christoph sospetta che dietro al rapimento di Tim ci sia Ariane

Maya si trasferirà da Lucy e Florian l'aiuterà a montare il suo letto.

Frattanto Christoph sarà notevolmente preoccupato per Tim e sarà convinto che dietro al rapimento del giovane ci sia lo zampino di Ariane. Sarà così che Christoph deciderà di irrompere nella camera della donna e pretenderà di sapere tutta la verità riguardo al sequestro di Tim. Ariane, però, fingerà di essere assai spaventata dall'irruenza di Christoph e dirà di non sapere nulla della vicenda, puoi chiamerà aiuto. Poco dopo arriverà Werner e cercherà di placare l'ira dell'albergatore, ma non sarà tanto facile. Successivamente Maximilian andrà a correre e all'improvviso troverà un cellulare, ma non sapendo di chi sia lo porterà immediatamente alla reception del Fürstenhof. Non ci vorrà molto prima che Alfons si accorga che il telefono ritrovato, in realtà è di Tim, poiché sullo sfondo noterà la foto di Franzi.

Tim si sente male

Werner consegnerà il telefono di Tim a Christoph, mentre il giovane sarà ancora rinchiuso. In seguito Tim comincerà a sentirsi male, poiché a causa della malattia cronica di cui soffre da sempre, chiamata Dhalassa, sarà costretto a prendere alcuni medicinali tutti i giorni, ma sfortunatamente non li avrà con sé. Nel contempo Franzi sarà molto preoccupata per la scomparsa improvvisa di Tim e ad un certo punto sarà convinta di sentire la voce dell'uomo pronunciare il suo nome. Lucy, invece, sarà desiderosa di far riavvicinare i suoi genitori e cercherà un modo per risvegliare la passione di sua madre. In seguito tra Florian e Maya tornerà, finalmente, l'armonia di un tempo.

Tim non viene liberato nell'orario stabilito

Werner riuscirà ad ottenere 2 milioni di euro, con l'aiuto della sua famiglia e acquisterà le quote dell'hotel di Christoph, al posto di Ariane. Poco dopo Christoph pagherà il riscatto di Tim, con la promessa dei rapitori di rilasciare il giovane entro un'ora. Purtroppo, però, Tim non verrà liberato nell'orario previsto e Christoph comincerà ad essere molto preoccupato per le sorti di suo figlio. Frattanto anche Franzi verrà avvertita della situazione, dopo la notizia la donna sarà colta da una forte ansia e si ricorderà che Tim ha finito i suoi farmaci. Infine, Lucy avviserà suo padre Maximilian di non essere riuscita a trovare sua madre in nessun modo.