Temptation Island sta tornando su Canale 5 e le riprese della nuova edizione del reality di Canale 5 sono incominciate da qualche giorno. Nella giornata di martedì 15 giugno, Raffaella Mennoia, autrice della trasmissione, ha informato i suoi follower su Instagram di essere molto contenta per come stanno andando le cose nel villaggio in Sardegna.

Temptation Island: le riprese sono iniziate e Raffaella Mennoia è contenta

C'è grande attesa per la nuova edizione di Temptation Island e, nonostante le riprese siano già iniziate, non è ancora trapelata ancora nessuna informazione ufficiale riguardo al cast.

In rete, nei giorni scorsi, sono circolati gossip in merito a ipotetiche coppie che potrebbero partecipare al reality ed è circolato anche il nome di qualche tentatore che potrebbe mettere alla prova le fidanzate, ma le notizie non sono state confermate. Raffaella Mennoia, autrice del programma, ha aggiornato i suoi follower in merito a quanto sta accadendo nel villaggio in Sardegna e ha detto di essere contenta per come stanno andando le cose.

Anticipazioni Temptation Island: sta andando tutto bene e Raffaella Mennoia è felicissima

Raffaella Mennoia, attraverso alcuni video sulle sue storie Instagram, ha dichiarato: ''Allora, io sono a Roma, velocemente partirò per la Sardegna, appena, insomma, il tempo di sistemare alcune cose.

Sapete tutti che ovviamente sono iniziate le registrazioni di Temptation. Sono felicissima e ovviamente non vi posso spoilerare niente e se sono felicissima...''. L'autrice della trasmissione di Canale 5 ha fatto intendere quindi di essere entusiasta per quanto sta accadendo fra i protagonisti del reality.

Temptation Island: presto verrà comunicata la data ufficiale di inizio

Raffaella Mennoia ha poi ringraziato i suoi follower per l'interesse che le mostrano e ha anche fatto ulteriori comunicazioni in merito alla trasmissione di Canale 5, dichiarando: ''Io adesso sono a casa, sono veramente molto stanca. Fra due o tre giorni vi do qualche info su quando andremo in onda.

Magari riesco a raccontarvi anche qualcosa. Sicuramente riesco a farvi vedere qualcosa nei prossimi giorni''.

Prossimamente in onda Temptation Island su Canale 5

La curiosità sul cast della nuova edizione di Temptation Island cresce e, l'unica cosa certa, al momento, è che il programma Mediaset verrà condotto da Filippo Bisciglia. In una recente intervista, Raffaella Mennoia aveva dichiarato che le riprese sarebbero durate per ventuno giorni e, riguardo ai partecipanti, aveva affermato: ''Solitamente le coppie sono sei o sette''. Non resta pertanto che attendere ulteriori informazioni, per scoprire chi saranno i concorrenti che metteranno alla prova i sentimenti nel villaggio in Sardegna.