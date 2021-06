Pietro Masotti, alias Marcello Barbieri, il socio della caffetteria milanese de "Il Paradiso delle Signore", ha rilasciato un'intervista a Tv Serial nella quale ha commentato il finale della quinta stagione della soap opera della Rai. Un finale che ha lasciato tutti i fan con il fiato sospeso. Non tutte le storyline raccontate hanno raggiunto un lieto fine e per questo gli spettatori non vedono l'ora di sapere quello che accadrà nelle puntate de "Il Paradiso delle Signore 6" che andranno in onda a partire dal mese di settembre. In modo particolare, i fan non vedono l'ora di sapere come continuerà la storia d'amore tra il personaggio di Marcello e la signorina Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena).

In merito a questo, nell'intervista, Masotti ha affermato che il suo personaggio, seppur sia riuscito finalmente a ritrovare la serenità, prossimamente la perderà nuovamente. "Finalmente un minimo di serenità e spero che duri il più possibile, altrimenti cosa raccontiamo?". Secondo alcuni rumor, infatti, vi sarà un ritorno inaspettato che porterà non poco scompiglio nella vita del giovane Barbieri: si tratterebbe del ritorno nella città milanese della sua amata ex fidanzata, la "Venere" Roberta Pellegrino.

Il commento sul finale di stagione

Masotti è stato molto felice del finale che gli sceneggiatori hanno realizzato per il suo personaggio. La storia di Marcello, quest'anno, è stata molto tormentata per via dei suoi problemi di cuore e soprattutto per i guai giudiziari causati dal "Mantovano".

Delle brutte storie che per fortuna verso il finale hanno avuto un piacevole lieto fine, anche per via dell'aiuto inaspettato che il ragazzo ha avuto da Brancia Di Montalto. "Il finale mi ha sorpreso perchè non mi aspettavo che il personaggio di Ludovica si potesse compromettere così tanto per salvare Marcello", ha rivelato l'artista.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

Inoltre l'attore si è augurato che la prossima stagione sia ricca di sorprese e di novità anche per il suo socio ed amico, Salvatore Amato (Emanuel Caserio) a cui ha augurato di trovare presto "un nuovo amore".

I ringraziamenti dell'attore

Il Paradiso delle Signore è la soap della Rai che quest'anno ha ottenuto un vero e proprio record di ascolti.

Da lunedì 31 maggio, gli artisti sono tornati sul set per iniziare le riprese della nuova stagione. L'interprete di Marcello Barbieri, nell'intervista, ha voluto ringraziare il pubblico. Per questo motivo si è augurato che presto il numero degli spettatori riesca a crescere sempre di più. "Spero - ha confidato l'artista - che in futuro Il Paradiso venga sempre di più seguito, e che gli sceneggiatori riescano ad ideare ancora per diversi anni, nonostante alcune difficiltà, sempre meravigliose storie per i nostri amati personaggi".