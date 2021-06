Davide Lorusso ha rotto il silenzio. L'ex corteggiatore di Uomini e donne, in un'intervista rilasciata al magazine del programma, ha raccontato la sua versione sulla fine della storia con Jessica Antonini. Il diretto interessato ha ammesso di avere dei sensi di colpa, perché non voleva che la relazione finisse in quel modo. Secondo Davide, la sua ex per la troppa rabbia ha alzato un muro.

Le parole di Davide

In una serie di interviste, l'ex tronista Jessica Antonini ha dichiarato di essere stata lasciata di punto in bianco da Davide Lorusso. Inoltre, la 29enne è arrivata a pensare che il suo ex sia omosessuale.

Dopo essersi preso del tempo, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha deciso di raccontare la sua verità. Davide ha precisato di essere stato in silenzio perché preferiva tenere la sua vita privata lontano dai riflettori. Lorusso sente di essere stato dipinto come un mostro, quando non è affatto così. Il diretto interessato ha confidato che sta vivendo la fine della storia in maniera negativa: Davide rimpiange di non essere stato vicino a Jessica dopo un grave lutto.

L'ex corteggiatore sembra avere le idee chiare sull'atteggiamento della sua ex: "Probabilmente per la rabbia ha alzato un muro e mi ha cancellato dalla sua vita".

I motivi della rottura

Davide Lorusso ha ribadito che non voleva lasciare Jessica Antonini, ma voleva solamente riflettere sui suoi dubbi.

Inoltre, non ha mai tradito. Dunque, se la sua ex pensa di essere stata ingenua a non credere alle segnalazioni, è perché non si è mai fidata di lui. Sui presunti motivi della rottura, l'ex protagonista del dating show di Canale 5 ha ammesso che la coppia litigava spesso: alcuni lati del carattere della 29enne non riuscivano ad essere compresi da Davide.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Come raccontato dall'ex corteggiatore, i due discutevano per cose banali ma finivano per dirsele di tutti i colori: "Jessica sa essere molto tagliente".

'Accecata dalla rabbia'

Tra le cose che più hanno fatto male a Lorusso, c'è il fatto di avere messo in mezzo il figlio. Davide ha spiegato di essere molto legato al bambino di Jessica.

Per questo motivo non comprende perché la sua ex metta in dubbio questa cosa: "Penso sia accecata dalla rabbia".

Nonostante l'addio piuttosto burrascoso, Davide Lorusso ha confidato di non riuscire a smettere di pensare alla sua relazione. Il diretto interessato ha ammesso che quando sente una canzone o sta a casa, il pensiero va all'ex tronista. Sebbene Lorusso vorrebbe provare ad avere un chiarimento con la sua ex, è consapevole che non risolverà nulla. Tra le cose che più lo fanno sentire giù di morale, è il fatto che Jessica Antonini abbia cancellato tutte le cose belle che ci sono state.