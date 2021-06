Jessica Antonini, dopo la rottura con Davide Lorusso, si è tolta vari sassolini dalla scarpa. L'ex tronista di Uomini e donne ha rivelato di esserci rimasta male, soprattutto perché è stata lasciata di punto in bianco. Dopo avere spiegato che il suo ex era distaccato e freddo sotto le lenzuola, la 29enne è arrivata a pensare che Davide possa essere gay.

La versione dell'ex tronista

In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo, Jessica Antonini è tornata a parlare dell'addio con Davide Lorusso. Dal momento che in copertina è scritto che, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne sarebbe gay, la diretta diretta interessata si è sentita in dovere di fare chiarezza.

La 29enne ha dichiarato di avere contattato subito il direttore del magazine per chiedere spiegazioni su quella copertina. Inoltre, ha precisato di non avere mai detto determinate parole sul suo ex. Come riferito in una stories, su Instagram, Jessica ha fatto presente di avere solamente riportato alcuni problemi coppia: "Sentivo questa persona sempre molto fredda anche dal punto di vista dell'intimità". L'ex tronista ha ribadito di non avere mai offeso nessuno, ma di avere espresso solamente un suo pensiero.

'Vi spiego come sono andate le cose'

Dopo l'intervista rilasciata a Signoretti, Jessica Antonini è stata attaccata da alcuni sostenitori di Davide Lorusso. Per questo motivo, la 29enne ha deciso di avviare una diretta Instagram per ribadire la sua posizione.

L'ex tronista ha esordito: "Vi spiego come sono andate le cose". La giovane ha ammesso di essersi molto legata alla famiglia del suo ex. Come riportato da Antonini, il suo armadio era tutto a casa dell'ex corteggiatore visto che si trasferiva da lui dal giovedì al lunedì. Nonostante la coppia avesse dei progetti per il futuro, Davide ammise di avere alcune paure tanto da sparire.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un giorno, dopo essere arrivata dal suo compagno, Jessica ha raccontato di avere visto Lorusso più distaccato del solito. Nonostante le segnalazioni ricevute, la diretta interessata non ha mai voluto crederci. Nella diretta, Jessica ha chiosato: "Anche in intimità c'erano problemi, lui era freddo e distaccato". Per questo che l'ex tronista è arrivata ad una sua conclusione del tutto personale: "Può darsi che abbia altri gusti, non c'è nulla di male".

Sulla base di quanto dichiarato, la diretta interessata ha precisato di non avere diffamato nessuno. Secondo Antonini, ogni donna ha il diritto di farsi una propria idea.

Davide ha scelto il silenzio

Sebbene Jessica Antonini abbia deciso di vuotare il sacco, Davide Lorusso ha preferito la via del silenzio. Al momento l'ex corteggiatore di Uomini e Donne ha scelto di non replicare alla sua ex fidanzato. Tuttavia, non è escluso che dopo essere stato dipinto come una persona che non è a conoscenza dei suoi gusti reali, non decida di fornire la sua versione dei fatti.

Come spiegato dall'ex tronista, lei e Davide sono due persone completamente diverse: lei è molto espansiva mentre lui è spesso taciturno.