La love story tra Jessica e Davide, una delle ultime coppie nate nello studio di Uomini e donne, continua ad essere al centro dell'attenzione. I due si sono detti addio a distanza di soli otto mesi dalla nascita della loro relazione sentimentale all'interno dello studio del dating show di Canale 5. Jessica ha raccontato la sua versione dei fatti, arrivando ad alludere al fatto che il suo ormai ex fidanzato possa essere omosessuale e che non l'abbia ancora compreso. Lui, però, in queste ore ha scelto di rompere il muro del silenzio ed ha ammesso che, nonostante tutto, non riesce ad odiare l'ex tronista.

La verità di Davide dopo l'addio con Jessica conosciuta a Uomini e donne

Nel dettaglio, Jessica si è lasciata andare a delle affermazioni piuttosto forti nei confronti del suo ex Davide, arrivando ad ipotizzare che il ragazzo potesse essere gay e che ad oggi non avrebbe ancora la consapevolezza del suo orientamento sessuale.

Davide, dopo giorni di silenzio, ha scelto di raccontare la sua versione dei fatti e intervistato dal magazine di U&D, ha ammesso che con Jessica c'erano dei problemi, legati al fatto che spesso litigavano e che alcuni lati del suo carattere, proprio non gli andavano giù.

Il ragazzo ha ammesso che iniziavano a litigare quasi sempre per delle sciocchezze e che poi alla fine discutevano in maniera piuttosto animata.

Il racconto di Davide sull'addio con l'ex tronista Jessica

"Volevamo costruire una relazione basata sul dialogo ma non ci siamo mai riusciti del tutto", ha ammesso Davide aggiungendo poi di non averla mai presa in giro e specificando che non c'è stato nessun tradimento da parte sua nei confronti dell'ex tronista.

"Non capisco come faccia a pensare che mi sia preso gioco di lei", ha sottolineato Davide aggiungendo poi di non essere mai stato alla ricerca di visibilità, è un chiaro esempio è il fatto che a differenza degli altri volti di Uomini e donne, non usa quasi mai i social.

'Penso sia accecata dalla rabbia', dichiara Davide parlano della sua ex

"Penso sia accecata dalla rabbia", ha aggiunto Davide rivelando che con le dichiarazioni che ha fatto ai giornali, gli fa capire che in realtà non si sarebbe mai fidata del tutto di lui.

"Non riesco a odiarla" ha ammesso Davide aggiungendo che sebbene Jessica vuole che lui sparisca dalla sua vita, ha deciso di accettare la sua richiesta ma al tempo stesso avrebbe gradito chiudere questa relazione in maniera diversa, per il sentimento che ha provato nei confronti della ragazza ma anche di suo figlio.

"A quel bambino voglio davvero bene e non capisco come possa metterlo in dubbio", ha sbottato Davide rigettando così al mittente le accuse e i sospetti della sua ex.