Gemma Galgani continua a essere la protagonista indiscussa di Uomini e donne. La dama torinese è al centro delle vicende del dating show sentimentale di Maria De Filippi e, in queste ultime ore, contro di lei è tornato a parlare il suo ex fidanzato Giorgio Manetti, che non risparmia mai delle frecciatine. In particolar modo, Giorgio ha accusato Gemma di "perdere credibilità" nel momento in cui, il prossimo settembre, accetterebbe di farsi corteggiare anche dalle donne.

Gemma Galgani si farà corteggiare da donne a Uomini e donne?

Nel dettaglio, durante le ultime puntate di Uomini e donne di questa edizione, Gemma è stata interrogata dall'autore Luca Zanforlin, il quale le ha chiesto se avesse mai pensato di cercare una donna come compagna di vita, dato che con gli uomini non è stata molto fortunata e la sua esperienza in tv lo dimostra chiaramente.

Galgani ha prontamente risposto di non escludere nulla a priori nella sua vita. "L'amore non ha sesso ed è puro in ogni sua forma", aveva dichiarato in passato la dama torinese nello studio di Uomini e donne. E così si è subito ipotizzato che dal prossimo settembre, una delle novità del dating show di Maria De Filippi possa avere a che fare con il corteggiamento di altre donne per Gemma Galgani.

Giorgio Manetti sbotta contro la sua ex fidanzata Gemma

Un'ipotesi che, nel caso in cui dovesse andare in porto, sarebbe un "colpaccio" per la trasmissione di Canale 5 anche se al momento, Giorgio Manetti ha duramente sbottato contro questa ipotesi. L'ex fidanzato di Gemma, che con lei ha condiviso un pezzo importante dell'esperienza maturata a Uomini e donne, in una recente intervista ha ammesso che ognuno è libero di amare chi vuole, ma se Galgani accettasse di rivolgersi al pubblico femminile, perderebbe credibilità.

"Se Gemma vuole rivolgersi al pubblico femminile in un certo modo credo che la cosa si commenti da sola. Perderebbe completamente credibilità", ha sentenziato senza troppi giri di parole Giorgio Manetti, sottolineando il fatto che da ben dodici anni la dama è alla ricerca di un uomo all'interno dello studio di Uomini e donne.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso Clicca qui e vinci un buono Amazon da 50 euro

La frecciatina di Giorgio a Gemma presente da dodici anni in tv a Uomini e donne

L'ex cavaliere toscano, poi, ha parlato anche della sua scelta di abbandonare il mondo della televisione e dello spettacolo, abbandonando il suo posto di cavaliere a Uomini e donne.

Giorgio ha specificato che, a differenza di Gemma che ha fatto dello studio del dating show di Canale 5 il suo mondo, lui continua a preferire quello reale.

"Non sono un divo", ha sentenziato l'ex cavaliere toscano. Ci sarà la replica della Galgani? Lo scopriremo nelle prossime settimane.