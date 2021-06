La nuova soap opera di origini turche Mr Wrong - Lezioni d’amore sta già appassionando i telespettatori italiani. Nel corso degli episodi in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset dal 7 all’11 giugno 2021, Ezgi Inal (Ozge Gurel) e Ozgur Atasoy (Can Yaman) dopo aver messo piede su un’isola faranno i conti con dei narcotrafficanti.

Mr Wrong, spoiler all’11 giugno: Ezgi si sfoga con la cugina

Le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 7 a venerdì 11 giugno 2021 a partire dalle ore 14:45 circa, Ozan (Serkay Tütüncü) proporrà a Deniz (Cemre Gümeli) di curare gli interessi legali del locale in cui è socio con Ozgur, mentre a Ezgi offrirà un lavoro come PR: il barman non la prenderà per niente bene quando verrà a conoscenza che l’organizzatrice di eventi è stata assunta nel suo bar.

Nel contempo Inal dopo essersi rifiutata di accompagnare Ozgur alle nozze della sorella non saprà di dover lavorare nel locale dello stesso: quest’ultimo purtroppo si rifiuterà di assumere la giovane. Ezgi si recherà in ospedale per sfogarsi con la cugina Cansu (Fatma Toptaş): in tale circostanza la ragazza incontrerà il suo ex in compagnia della fidanzata in stato interessante. Inal in preda alla disperazione, dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo, si recherà a casa di Ozgur: la situazione si complicherà poiché Ezgi vomiterà sul pianerottolo.

Inal assalita dai sensi di colpa, Ozgur ed Ezgi bloccati su un’isola

A sorpresa Ozgur si prenderà cura dell’event planner ospitandola a casa sua.

Il giorno seguente Inal riceverà la visita delle sue amiche, che la vedranno con indosso una maglia da uomo: la fanciulla per giustificarsi farà intendere che l’indumento è del suo ex Soner (Taygun Sungar). Ezgi assalita dai sensi di colpa per non aver mantenuto l’accordo sancito con Ozgur, deciderà di fare un passo indietro.

Cansu non appena vedrà Inal preparare la valigia le domanderà dove stia andando: l’organizzatrice di venti si giustificherà dicendo alla cugina di dover andare a trovare la madre. Il giorno seguente Ezgi dopo un paio d’ore di viaggio con Ozgur farà colazione con lo stesso alla caffetteria dei suoi genitori.

A questo punto il ricco imprenditore si fingerà Serdar (Sarp Can Köroglu), il medico con cui Inal sarebbe dovuta uscire.

Finalmente Ozgur ed Ezgi metteranno piede a Gocek, venendo accolti anche dalla zia Fitnat (Deniz Özerman) che li farà sentire a disagio. Il barman temendo di essere smascherato fingerà di avere un impegno portando con sé Ezgi: i due, dopo essere saliti su una vespa, si recheranno al porto turistico per prendere la barca. Durante la gita in yacht, Inal e Ozgur rimarranno bloccati su un’isola in cui sembreranno esserci soltanto le capre: in realtà la spiaggia si rivelerà essere il rifugio segreto di una banda di narcotrafficanti, che il mattino seguente prenderanno in ostaggio Ezgi e Ozgur.