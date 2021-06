Ida Platano condivide ogni giorno la sua vita con i migliaia di follower che la seguono su Instagram, ma non sempre riceve apprezzamenti. La dama di Uomini e donne, infatti, nell'ultimo periodo ha ricevuto critiche riguardo il suo aspetto fisico e, in particolar modo, alcune persone hanno commentato negativamente le sue gambe. Nonostante le offese ricevute, la parrucchiera bresciana si è mostrata sorridente sulle sue storie social, ha ironizzato sull'accaduto e ha detto che si accetta così come è.

Ida Platano fa vedere le sue gambe su Instagram e riceve insulti

Nella giornata di mercoledì 16 giugno, Ida Platano ha condiviso alcune storie sul suo profilo social in cui ha risposto per le rime a chi l'ha insultata. La dama di Uomini e Donne ha affermato: ''Poi rispondo a chi vuole vedere una cosa, una cosa che a me ha fatto sempre soffrire, perché mi facevo mille complessi''. A quel punto, l'ex concorrente di Temptation Island, ha sollevato l'abito bianco che indossava, per mostrare meglio le gambe, oggetto di critiche da parte degli hater. Ida ha poi proseguito dichiarando: ''Ve le mostro. Queste sono le mie gambe. Queste ho e queste mi tengo''.

Uomini e Donne, la dama Ida Platano sorride a chi la critica

Platano ha poi aggiunto la seguente didascalia a corredo dei video: ''Non le sto facendo vedere perché non ho coraggio! Anzi, ormai mi sono accettata!'' Ida ha rivelato: ''Sono soddisfatta e poi mi riempio sempre di più di pensieri positivi, ci dobbiamo accettare per quelli che siamo.

Ecco qua i miei stinchi di porco''. La dama di Uomini e Donne ha inserito le faccine che ridono e ha mandato un bacio ai suoi follower. Per finire, Ida Platano ha confidato: ''I miei stinchi di porco me li tengo''.

Uomini e Donne, le critiche a Ida Platano anche per il ruolo di madre

Ida ha poi inserito fra le sue storie Instagram, un messaggio di un utente che criticava il suo aspetto fisico ed in particolar modo le sue gambe: ''Ovvio gli stivali coprono gli stinchi a porco che si ritrova''.

Non è la prima volta che Platano riceve insulti da parte degli hater in rete, sia riguardanti il suo aspetto fisico, sia la sua vita privata. Il ritorno della dama nel parterre del dating show di Canale 5, infatti, ha acceso qualche polemica in rete e la parrucchiera bresciana nei giorni scorsi ha ricevuto insulti come: ''Bestia di madre'' e ''Perché parli come una ritardata, ah dimenticavo, lo sei''. Al momento, sembra però che Ida riesca a non perdere il sorriso anche di fronte alle parole negative che le scrivono gli hater. Non resta che attendere la nuova stagione di Uomini e Donne per scoprire se la dama sarà ancora seduta accanto a Gemma.