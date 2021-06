Enrico Papi ha rilasciato un'intervista al magazine Chi, in edicola da mercoledì 16 giugno. Il conduttore televisivo la prossima stagione tornerà a Mediaset: il 56enne ha parlato di un ritorno amaro, perché sua mamma, scomparsa recentemente, non potrà seguirlo. Inoltre, Papi è tornato a parlare del bullismo subito in passato sul piccolo schermo.

Il ritorno del conduttore

Enrico Papi dopo anni torna a lavorare per il Biscione. Il 56enne ha confidato di essere felicissimo di tornare a Mediaset, poiché la considera come una seconda famiglia: "Sono entrato giovane e single, sono uscito sposato con due figli".

Il diretto interessato non ha nascosto che il suo ritorno risulta essere anche un po' amaro: la mamma Lucina non perdeva una prima puntata in studio. Questa volta, però, la congiunta non potrà esserci perché è venuta a mancare il 7 settembre 2020. Enrico ha confidato che la perdita del genitore lo ha scosso molto, tanto da fargli cambiare la visione della vita.

Sul bullismo Papi rincara la dose

In merito al bullismo subito in passato sul piccolo schermo, Papi è tornato a rincarare la dose. Il conduttore ha precisato che nelle precedenti interviste non ha fatto alcun nome o riferimento. Per questo motivo, non si è mai pentito di avere detto determinate cose. Al settimanale diretto da Signorini, il conduttore ha dichiarato: "I colleghi potenti, quando possono, non rinunciano mai alle scorrettezze".

Sebbene il diretto interessato ha riferito di non portare rancore per nessuno, Enrico ha ammesso che tornando indietro si opporrebbe a certi atteggiamenti.

Enrico ha espresso la sua opinione anche su alcuni colleghi. Secondo il conduttore, alcuni anche se non riescono ad ottenere risultati positivi in termini di ascolti, continuano a rimanere al loro posto, mentre altri se non ottengono l'obbiettivo prefissato preferiscono lasciare l'incarico.

La favola con Raffaella

Enrico Papi è sposato con Raffaella Schifino da 23 anni: dalla loro unione sono nati Rebecca e Iacopo. La primogenita ha 21 anni, vive e studia in America mentre il più piccolo di casa ha 13 anni e vive a Roma con i suoi genitori. Il conduttore romano si è descritto come un papà moderno e molto permissivo.

Lo stesso Enrico ha ammesso che in alcuni casi si è sentito più un fratello maggiore verso i figli. Per quanto riguarda il suo concetto dell'amore, il 56enne non ha nascosto che perdonerebbe un tradimento da parte della moglie. Il diretto interessato ha spiegato che un incidente di percorso può capitare, anche se bisogna analizzare bene la dinamica. A detta del presentatore, la cosa più importante è non mancare di rispetto alla propria famiglia e alle persone più care.